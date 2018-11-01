Tüpraş ve Sedef Tersanesi teşvik belgesi aldı

Tüpraş, İzmir'de kimya tesisi modernizasyonu için 1.14 milyar TL, Türk Hava Yolları kargo depolama amaçlı tevsi/nakil için 2.52 milyar TL, Sedef Gemi İnşaatı AŞ de çok maksatlı amfibi hücum gemisi yapımı amaçlı 4.55 milyar TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldı.

Eylül ayına ait yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tarım sektöründe 19, madencilik sektöründe 13, imalat sektöründe 225, enerji sektöründe 66, hizmet sektöründe 136 olmak üzere toplam 459 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Eylül ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 16.8 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 695 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 20,763 olarak belirlendi.

Vira Haber