Setur Marinas’ın mobil uygulaması yenilendi

Türkiye’nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinas, yatçılık deneyimini kolaylaştıran bir mobil uygulama geliştirerek misafirlerinin kullanımına sundu. Setur Marinas ayrıca, www.seturmarinas.com adresindeki web sitesini de yeniledi.



Setur Marinas’ın mobil uygulaması pratik ve kullanıcı dostu özellikleri, çok kolay rezervasyon seçeneği sunarken kampanyalarla ilgili tüm duyurulara en hızlı şekilde ulaşabilme olanağı veriyor. Setur Marinas’ın mobil uygulamasında marinalar ile ilgili bilgilerin yanı sıra etkinlik takvimi, demirleme yerleri, hudut kapıları ve yakın çevreye ilişkin bilgilere de kolayca erişiliyor.

Yepyeni ve daha modern bir yaklaşımla hazırlanan yeni web sitesi ise, değişen ihtiyaçlara ve trendlere uygun olarak kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, daha pratik bir hale dönüştü.



Yenilenen web sitesinin ana sayfasında marinaların tanıtımı, kampanyalar, hava durumu bağlantıları, kurumsal bağlantılar gibi bilgiler yer alırken, başta Setur Marinas’ın öncülük ettiği Ege Yat Rallisi ile ilgili haberler olmak üzerepek çok haber ve bilgiye yer veriliyor. Marina ile ilgili bilgiler bölümünde ise, sosyal ve ticari üniteler, yerleşim planı, iletişim bilgileri ve galeri başlıkları yer alıyor.Sitede ayrıca tüm detaylarıyla Setur Marinaları’nın kampanyalarına ilişkin bilgiler paylaşılıyor.





Vira Haber

