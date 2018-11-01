Nexus Maritime’dan, ‘Handling Marine CLaims’ semineri

Nexus Maritime Istanbul 29 Kasım 2018 tarihinde Kozyatagı Hilton otelinde ‘Handling Marine CLaims’ başlıklı bir seminer düzenliyor.

29 Kasım 2018 tarihinde, 13:00 ile 18:00 saatlerinde gerçekleştirilecek seminerde Claim Handling’in her açısı ele alınacak. Seminerde hem danışman, hem adjuster hem de brokerlar sunum yapacak ve Mr. George Pseftelis, Mr. Thanasis Avdimiotis, Mr. Nicholas Tassios, Mr. George Kastanas ve Ms. Melis Otmar konuşmacı olarak seminere katılacaklar. Seminer kokteyl ile sona erecek.

Vira Haber