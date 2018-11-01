Gemiye muz diye(!) uyuşturucu yüklemişler

Mersin'de polisin yaptığı operasyonda, muz yüklü bir gemide 9 kilo 400 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını artırdı. Ekipler Mersin Serbest Bölge'de limana gelen giden gemi, konteyner ve yüklerle ilgili kontrol ve analiz çalışması gerçekleştirdi.

Detektör köpek 'Tina'nın da katıldığı çalışmalarda, muz yüklü bir gemide arama yapıldı. Tina'nın geminin ambar bölümündeki zemin tahtasının bulunduğu bölgeye yoğun tepki vermesi üzerine zemin kaldırıldı. İçerisinde 8 parça halinde 9 kilo 400 gram kokain bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Vira Haber