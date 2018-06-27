73 özel  gemi yılda 1 milyon yolcu taşıyacak

Cruise Industry News Faaliyet Raporuna göre toplam 73 özel beş yıldızlı gemi yılda 1 milyondan fazla yolcu taşıyacak. 2018-2019 Kruvaziyer Endüstrisine göre, Viking Ocean Cruises, Ponant, Regent, Silversea ve Crystal adlı yeni gemiler, lüks yolcu pazarını yeni zirvelere taşıyacak. Toplam 73 özel beş yıldızlı gemi yılda 1 milyondan fazla yolcu taşıyacak. Cruise Industry News Faaliyet Raporuna göre bu rakam her yıl katlanarak büyüyecek.

Kuzey Amerika kruvaziyer markaları içinde yer alan Viking, 2018 yılında pazarın yüzde 26'sına sahip bulunuyor. Halen beş gemisi bulunuyor. Bunlara 4.650 metre uzunluğa sahip ve potansiyel yolcu kapasitesine sahip Silversea, Regent ve Seabourn'a liderlik ediyor. 2018-2019 Cruise Industry News Yıllık Raporuna göre, Avrupa'da, Hapag-Lloyd Cruises ve Ponant’ta eklenen gemiler ile 60 bini aşkın yolcu seyahat ediyor.

2018’de bu rakamların katlanarak büyümesi bekleniyor. 2027 yılına 18 gemi ile yola çıkan Viking Ocean, Ponant da yedi yeni gemi ekledi. Ayrıca Crystal, Regent ve Silversea yeni gelen gemilor oldu.

Faaliyet Raporu Hakkında:

Cruise Industry News Faaliyet Raporu, 2027 yılında dünya çapında gemi turizmi sektörünü 400 sayfada sunan türünün tek kitabıdır. İstatistikler bağımsız olarak araştırılıyor.

Rapor yeni gemilerin1987 ile 2027 arası arz-talep senaryolarına kadar olan her şeyi kapsıyor. Ayrıca, tüm seyir hatlarını kapsayacak şekilde, gelecekteki bir görünüm, her seyir hattı için tam büyüme tahminleri, bölgesel pazar raporları ve bölge ve piyasaya göre ayrıntılı gemi dağıtımı bulunuyor.

Vira Haber