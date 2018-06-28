Bu yıl 35 bin yavru caretta denizle buluşacak

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta caretta deniz kaplumbağalarının mayıs ve haziran ayında başlayan yumurtlama dönemi tamamlandı.

Yumurtalardan çıkar çıkmaz denize ulaşmak için büyük çaba harcayan yavru carettalardan başarılı olamayanlara Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) görev yapan öğrenciler yardımcı oluyor.

Yavru caretta carettaların denize ulaşmasını izlemek isteyenler, DEKAMER'e başvuruyor. Merkezde, caretta carettaların yaşam döngüsü hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Dalyan Mahallesi İztuzu kumsalında yavruların çıkışları, Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki DEKAMER görevlilerince takip ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında gözetim altındaki yuvalar, DEKAMER görevlilerince kontrol ediliyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize salınıyor.

DEKAMER Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu kumsalının deniz kaplumbağalarının en iyi üreme sahalarından olduğunu söyledi.

35 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor

Mayıs ayı başlarında yuvalamaya başlayan caretta carettaların ilk yumurtalarından yavruların çıkmaya başladığını belirten Kaska, "İlk yavrular yumurtasından çıkarak denizle buluştu. Bu sezon içinde eylül sonuna kadar yaklaşık 35 bin yavrunun denizle buluşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kaska, DEKAMER'de dünyanın hemen hemen her yerinden gönüllünün görev aldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kumsalda yapılan yuvaların kafeslenmesi, kayıtlarının tutulması, yavru çıkışlarının takibi ve kayıtlarının tutulmasında gönüllülere görev veriyoruz. Yuva içerisinde yumurtadan çıkamayan yavrular da olabiliyor ve bunlar çok güçsüz oluyorlar. Bu yavruları merkeze alıp bir gün beklettikten sonra akşam denize gönderiyoruz. Son yıllarda bölgede alınan koruma önlemleri sayesinde yumurtalama alanı ve yavru çıkışlarında artış yaşandığını söyleyebiliriz."

Bu dönemden sonra yuvaların artacağına işaret eden Kaska, ilk etapta İztuzu plajında yuvadan çıkan yaklaşık 70 deniz kaplumbağasının mavi sularla buluştuğunu aktardı.

Yuvalar gece gündüz kontrol ediliyor

Plajda 350 civarında yuva bulunduğunu belirten Kaska, "Gece gündüz gönüllü arkadaşlarımızla bu yuvaları kontrol ediyoruz. Sezon sonuna kadar bu sayının 600'ü bulmasını bekliyoruz. Bu görüntü çok az insanın görebileceği bir şey. İlk carettalar denize ulaştı. Tekrar bu kumsala geleceklerinden eminiz." diye konuştu.

Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için kumsalda nöbet tuttuklarına dikkati çeken Kaska, sahili kullanan vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

DEKAMER Proje Asistanı Ayfer Şirin ise 2018’in ilk yuvasını 23 Nisan’da tespit etiklerini hatırlatarak bundan iki ay sonra da Akdeniz’in ilk yavrularını gördüklerini ifade etti.

İztuzu kumsalındaki bütün caretta caretta yuvalarını kafesle koruma altına aldıklarını vurgulayan Şirin,"Yumurtadan çıkan yavruları tilki, porsuk gibi hayvanlardan korumak için bu çalışmayı yapıyoruz. Bundan sonra da yeni yavru çıkışı olacak. Yeni yavruların da tek tek sağlıklı olarak denize kavuşmasını sağlayacağız.” dedi.

Vira Haber