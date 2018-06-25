Mini Jet Spider boyundan büyük hız yapıyor

NASA’nın Apollo roket kapsülünden esinlenilerek tasarlanan Mini Jet Spider, aslında daha büyük modeller üreten bir İtalyan firmasının prototipi. 3 kişi kapasiteli Mini Jet Spider, Jet Capsule tarafından piyasaya sürülmek üzere üretildi. Mini Jet Spider’ın çıkarılabilen karbon fiber sert tavanı var.

Emniyet kemerleriyle donatılmış olan kaptan koltuğu, aynı zamanda süspansiyon sistemine de sahip. Kaptan koltuğunun arkasında ise, iki ayrı yolcu koltuğu bulunuyor. Bu koltuklar da öne doğru dönük ve istenildiğinde katlanabiliyor veya kıç taraftaki yüzme platformuna doğru döndürülebiliyor.

Mini Jet Spider, 315 beygir güç üretebilen benzinli motora sahip. Alıcının tercihine göre 260 beygirlik dizel veya 160 beygirlik elektrik motorla da donatılabiliyor. Tüm motor seçenekleri Hamilton su jeti sistemiyle itişi sağlıyor. Opsiyon olarak sunulan motor seçenekleriyle Mini Jet Spider sırasıyla 45, 35 ve 25 knot süratlere erişebiliyor.

Vira Haber