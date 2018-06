Beluga balinaları için barınak kuruluyor

Dünyanın ilk açık su barınağı Beluga Balinaları için İzlanda'da kuruluyor. Bu kapsamda iki Beluga balinası, Little Grey ve Little White, 2019 ilkbaharında 6000 millik bir yolculuk ile Çin'den İzlanda'ya götürülecek. Projenin partneri, Whale and Dolphin Conservation (WDC), SEA LIFE TRUST Beluga Balina Barınağı'nın gelecekte daha çok tutsak balina ve yunusların salıverilmesinin teşvik edilmesinde öncü rol üstleneceğine inanıyor.

SEA LIFE TRUST Beluga Balinaları için çığır açan bir deniz refahı projesiyle dünyanın ilk açık su barınağını İzlanda'da kuracağını ilan etti. WDC'nın ortaklığıyla kurulan SEA LIFE TRUST Beluga Balinası Barınağı son yıllarda tutsak balina ve yunusların bakım ve koruması için ortaya konmuş en büyük projelerden biri ve memeli deniz hayvanları için türünün ilk örneğidir. Projenin daha çok tutsak balinaların doğal ortamlarında rehabilite edilmesi için teşvik edilmesine, balina ve yunus eğlence şovlarına son verilmesine yardımcı olacağı umuluyor.

Barınağın ilk sakinleri, iki dişi Beluga Balinası, Little Grey ve Little White, ilkbaharda şu an bulundukları Çin'in Shanghay şehrindeki Changfeng Ocean World akvaryumundan 6000 millik olağanüstü bir yolculuğa çıkacak ve hava, kara ve deniz yollarının tümü kullanılarak İzlanda'nın güney kıyılarındaki Westman Adaları içinde yer alan Heimaey'deki bir doğal koydaki geniş barınağa yerleştirilecek.

32.000 metre karelik alan ve 10 metreye kadar derinliğe sahip bu kapalı koy, bu harika balinalar için daha doğal yarı kutupsal ve vahşi ortam sağlayarak onlara bir yuva vermek üzere seçildi.

SEA LIFE Trust Başkanı Andy Bool projeyle ilgili şunları ifade etti: "Beluga Balinaları için dünyanın ilk barınağını kurarak deniz hayvanlarının refahı için bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeye yıllardan beri hazırlanıyoruz. Akvaryum endüstrisinin tutsak balinaların geleceğini yeniden nasıl şekillendirebileceğine dair bir öncü çözüm ortaya koyduğumuza inanıyoruz."

"Bu proje partnerlerimiz, öncü veterinerler ve deniz uzmanlarıyla ortaklaşa çalışmalarımızın bir ürünü. Little Grey ve Little White'ın daha doğal bir yaşama ortamında serin sulara dalmalarının ve doğal çevreyle etkileşimde olmalarının onların yaşam kalitelerini büyük ölçüde arttıracağına inanıyoruz. " diye ekledi.

SEA LIFE TRUST Beluga Balinası Barınağı'ndaki çalışmalar Nisan ayında izinlerin verilmesinden bu yana devam ediyor. Merlin Entertainment tarafından yapılan bağış ve dünyanın en geniş aile akvaryum zinciri SEA LIFE'ın desteğiyle, barınak Klettsvik koyunda, doğanın yarattığı arazide kurulacak ve bünyesinde bakım tesisi ve ziyaretçi merkezi barındıracak.

WDC CEO'su Chris Butler-Stroud projeyle ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Merlin Entertainment ve SEA LIFE TRUST'ın Belugalar için daha iyi ve alternatif bir gelecek arayışına hizmet eden çabalarını takdirle alkışlıyoruz. Bizler de dünya üzerindeki balinaların ve yunusların tutsak edilmesine dair aynı endişeleri taşıyor ve binlerce canlının hayatına dokunan bu soruna bir çözüm bulunması ihtiyacına parmak basıyoruz. En başından beri Beluga refahının geliştirilmesine hizmet eden bu projede partner olarak yer almaktan gurur duyuyoruz ve umuyoruz ki bu projemiz Beluga ve diğer tutsak balina ve yunuslar için bu tarz barınakların kurulması için bir model olacak. Bu tarz barınaklar tutsaklığın balina ve yunus sağlığı ve refahı için ne kadar büyük risk teşkil ettiğine parmak basmak açısından büyük önem arz ediyor. "

Little Grey ve Little White 12 yaşında ve her ikisi de farklı ve özgün kişiliklere sahip. Little White utangaç ve çekingenken, Little Grey daha sesli ve haylaz. Bu Belugalar, dünyaca ünlü veteriner ve deniz hayvanları uzmanlarından oluşan özel eğitim programına daihl edilecekler. Bu programın amacı, onları önlerindeki yolculuğa hazırlamak, Kuzey Atlantik sularına adapte etmek ve iklime alıştırmak. Eğitim içeriği ise, Beluga'ları nakil için hazırlamak üzere sedye ve platform eğitimi de dahil olmak üzere uzman ekipmanların tanıtılması, dalış için hazırlamak üzere balinalara su altında nefes tutma eğitimi verilmesi, yeni yuvalarındaki gelgit ve akıntılara uyum sağlayabilmeleri için mevcut havuzlarında hızlı yüzme egzersizleriyle Belugaların kuvvetlendirilmesi, kilo alımının desteklenmesi ve İzlanda'da deneyimleyecekleri soğuk sular için ekstra balina yağının oluşumu için ringa balığı ve kapelinden oluşan zengin diyetle kalori alımının arttırılmasından oluşuyor.

Merlin Hayvanlar ve Refah Departmanı Direktörü Rob Hicks: "İki çok sevilen Beluga'nın son derece karmaşık ve lojistik açıdan zorlayıcı eve dönüş projesiyle karşı karşıyayız. Little Grey ve Little White son derece zeki ve çabuk öğrenen deniz memelileri, ancak biz her durumda onların sağlığını ve sıhhatini korumak için her türlü önlemi alıyoruz. Changfeng Ocean World'daki akvaryum takımı bu projede bizlere çok destek oluyor ve bu özel seyahate ve yeni ortamlarına hazırlanmaları sürecinde Beluga'lara yardımcı oluyorlar. Balinaların geçiş aşamalarındaki durumlarını kontrol etmek ve yer değişikliğinin başarıyla yürütülmesini sağlamak için bir veteriner grubu da bu süreçte balinalara eşlik edecek." dedi. Merlin Entertainment, 2012 yılında Changfeng Ocean World'u satın aldığından bu yana, balina ve yunus gibi deniz hayvanlarını tutsak tutmama felsefesinden yola çıkarak, Beluga'lar için sürdürülebilir eve dönüş çözümleri arıyor.

Barınağın 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Uzun vadeli işletme giderlerini desteklemek amacıyla ziyaretçi kabulü yapılacak ve balinalar çok sınırlı olarak gözlemlenebilecek. Ziyaretler iki balinanın yeni ve doğal ortamlarında rahatsız olmamalarını sağlamak için çok dikkatli şekilde kontrol edilecek.

