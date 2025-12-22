MSC Türkiye, Çanakkale Boğazı’nı Transit Etti

Aşdod Limanı’ndan Kocaeli Limanı’na sefer yapan 399,9 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı konteyner gemisi MSC Türkiye, Çanakkale Boğazı’ndaki transit geçişini saat 11.15’te gerçekleştirdi. 24 bin 346 TEU taşıma kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğaz geçişi sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çanakkale Boğazı geçişi süresince, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı “Kurtarma-15” ve “Kurtarma-16” römorkörleri dev gemiye refakat etti. Boğazın manevra açısından en güç noktalarından biri olan Nara Burnu’nu emniyetle dönen MSC Türkiye, geçişin ardından Kocaeli Limanı’na doğru seyrini sürdürdü.

Gemi trafiğinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla, MSC Türkiye’nin boğaz transit geçişi sırasında Çanakkale Boğazı gemi trafiği kuzey–güney yönünde tek yönlü olarak, 06.30–14.45 saatleri arasında geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Diğer gemiler geçiş öncesinde bilgilendirildi.