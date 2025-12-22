Mersin'de Balıkçılara Ekipman Desteği Sürüyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Küçük Ölçekli Balıkçılara Malzeme Desteği' kapsamında, balıkçıların çalışma şartlarını iyileştirmek adına ekipman ve malzeme desteği sağlanıyor. Proje kapsamında; Mersin'de faaliyet gösteren 12 metre altı teknelere sahip küçük ölçekli balıkçılara Türk bayrağı, tulum takımı, polar ceket, çizme, can yeleği ve tutya desteği veriliyor.

Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 772 balıkçıya malzeme desteğinde bulunuldu



"İlk kez bir belediye balıkçıların yanında duruyor"

Mersin Ticari Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Yüzgeç, Büyükşehir Belediyesinin balıkçılara verdiği desteklerin önemine dikkat çekerek, "Ekonomik şartlar elvermediği için eski çizme ve muşamba kullanan balıkçılarımıza Büyükşehir Beldeiyesinin desteği bir nefes oldu. Verilen tüm malzemeler yerinde ve uygun, çünkü bazen balıkçının bir iğne almaya bile gücü yetmiyor" diye konuştu. İlk defa bir belediyenin balıkçıların yanında durduğunu ve destek verdiğini sözlerine ekleyen Yüzgeç, "Daha önce hiçbir belediye bizimle ilgilenmedi. Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini dört dörtlük yapıyor ve yanımızda bir güç olduğunu hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

