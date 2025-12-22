Genişletilmiş Uzakdoğu Servisi FMS, Mardaş Limanı’nda Başladı
Global Feeder Service (GFS) konteyner hattının Türkiye acentesi olan Noatum Maritime Services, Uzakdoğu–Akdeniz hattında kritik öneme sahip Far East Mediterranean Service (FMS) servisinin genişletilmiş rotasyonunu duyurdu.
Yeni düzenleme kapsamında servisin Türkiye’deki ilk Marmara uğrağı Mardaş Limanı oldu.
Bu çerçevede GFS PRESTIGE adlı konteyner gemisi, 20 Aralık 2025 tarihinde Mardaş Limanı’na yanaşarak genişletilmiş FMS servisi kapsamındaki ilk Türkiye seferini başarıyla gerçekleştirdi.
Mardaş Limanı’nın stratejik konumu ve yüksek operasyonel kapasitesinin, genişletilmiş FMS servisinin Türkiye’deki etkinliğini artırması bekleniyor. Yeni rotasyon sayesinde Uzakdoğu ile Akdeniz arasındaki ihracat ve ithalat taşımalarında daha güçlü, hızlı ve sürdürülebilir bir lojistik akış sağlanması hedefleniyor.
Noatum Maritime Gemi Acenteliği AŞ ve Mardaş Limanı yetkilileri, Türkiye’nin deniz ticaretindeki konumunu güçlendirecek bu önemli adımın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.