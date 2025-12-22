Genişletilmiş Uzakdoğu Servisi FMS, Mardaş Limanı’nda Başladı

Yeni düzenleme kapsamında servisin Türkiye’deki ilk Marmara uğrağı Mardaş Limanı oldu.

Bu çerçevede GFS PRESTIGE adlı konteyner gemisi, 20 Aralık 2025 tarihinde Mardaş Limanı’na yanaşarak genişletilmiş FMS servisi kapsamındaki ilk Türkiye seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Mardaş Limanı’nın stratejik konumu ve yüksek operasyonel kapasitesinin, genişletilmiş FMS servisinin Türkiye’deki etkinliğini artırması bekleniyor. Yeni rotasyon sayesinde Uzakdoğu ile Akdeniz arasındaki ihracat ve ithalat taşımalarında daha güçlü, hızlı ve sürdürülebilir bir lojistik akış sağlanması hedefleniyor.

Noatum Maritime Gemi Acenteliği AŞ ve Mardaş Limanı yetkilileri, Türkiye’nin deniz ticaretindeki konumunu güçlendirecek bu önemli adımın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.