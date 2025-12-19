Celestyal’den Arap Körfezi’nde global tanıtım gezisi

Celestyal, Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı iş birliğiyle 30 seyahat acentesi temsilcisini geniş kapsamlı bir tanıtım gezisi (fam trip) davetiyle Arap Körfezi’nde ağırladı. Almanya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Türkiye’nin de aralarında olduğu farklı ülkelerden gelen seyahat profesyonelleri, yeni “Iconic Arabia” programlarının tanıtımına ve Celestyal Discovery’nin bölgedeki ilk seferine katıldı.

Beş gün süren tanıtım programı, Abu Dabi’de Grand Hyatt otelinde iki gecelik bir konaklama ile başladı. Program kapsamında Louvre Abu Dhabi, Doğa Tarihi Müzesi, Ferrari World, TeamLab Phenomena Abu Dhabi ve Şeyh Zayed Büyük Camii ziyaret edildi. Tüm etkinlik ve organizasyonlar Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı tarafından yürütüldü.

Tanıtım gezisi, 1.360 yolcu kapasiteli Celestyal Discovery’nin 3 gecelik cruise seferiyle devam etti. Tur; Dubai ve Sir Bani Yas Adası uğraklarını içerirken, Sir Bani Yas Adası’nda “Doğaya daha yakın” temalı kara turu deneyimi sunuldu.

Yeni “Iconic Arabia” programı, Celestyal Discovery ile Abu Dabi çıkışlı gidiş-dönüş seferler şeklinde sunulacak. Uğrak noktaları arasında BAE’de Ras Al Khaimah (ilk kez), ayrıca Katar’da Doha; Umman’da Kasab; BAE’de Dubai ve Sir Bani Yas Adası bulunuyor.

Arap Körfezi programında yüzde 211 artış

İki gemi ile birden yürütülecek olan 2025/26 Arap Körfezi kış sezonu, Celestyal için kapasitede yıllık bazda yüzde 211 artış anlamına geliyor. Bu sezonda 1.260 yolcu kapasiteli Celestyal Journey, 7 gecelik “Desert Days” programını sürdürecek.

Celestyal Avrupa Stratejik Ortaklıklar Lideri / BAE Ülke Müdürü Jo Reid, gerçekleştirilen tanıtım gezisinin önemini şu sözlerle değerlendirdi: “30 seyahat profesyonelini ön konaklama ve 3 gecelik Celestyal Discovery seyahatinde ağırlamak, Arap Körfezi’nin canlı ruhunu, Abu Dabi’nin kültürel hazinelerinden Sir Bani Yas Adası’nın huzurlu sahillerine kadar tanıtmak için mükemmel bir fırsattı. Acente iş ortaklarını desteklemek vizyonumuzun temel unsurlarından biri ve bu tür tanıtım gezileri, onların Arap Körfezi rotalarımızı müşterilerine daha güçlü bir şekilde sunmalarını sağlıyor.”

Celestyal Hakkında

Celestyal, Orta ve Doğu Akdeniz ile Arap Körfezi'nde sürükleyici deneyimleriyle tanınan ödüllü bir kruvaziyer hattıdır. Kökleri Yunan mirasına dayanan Celestyal, son derece kişiselleştirilmiş hizmetiyle olağanüstü bir misafirperverlik sunmayı kendisine misyon edinmiştir. Celestyal Discovery (1.360 misafir) ve Celestyal Journey (1.260 misafir) olmak üzere iki modern gemi işleten şirket, geçtiğimiz yıl 125 bin misafiri ağırladı. 2025 sezonunda 142 bin misafir ağırlamayı ve uluslararası sularda gezdirmeyi hedefliyor. Çok uluslu ve çok dilli mürettebatıyla Celestyal, her misafirinin sıcak ve kişisel bir konukseverlik deneyimi yaşamasını sağlıyor. Zenginleştirici güzergâhlara ve kültürel özgünlüğe odaklanan Celestyal, gemide ve karada unutulmaz anlar sunarak butik gemi yolculuğunu yeniden tanımlamaya devam ediyor.

