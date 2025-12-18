Tekirdağ'da Deniz 20 Metre Çekildi, Sahil Havadan Görüntülendi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekilmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları dikkat çekti. Bazı noktalarda deniz tabanının tamamen ortaya çıktığı gözlemlendi.

Drone görüntülerinde sahil şeridinin genişlediği, denizin geri çekilmesiyle birlikte kıyı yapısının belirgin şekilde değiştiği görüldü. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin yılın belirli dönemlerinde yaşandığını ifade ederken, durumun mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Vira Haber