8 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Doğaya Salındı

Daha önce İzmit Körfezi ve Karadeniz’e 42 bin balık bırakan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kirazdere’ye 8 bin adet alabalık saldı. Böylelikle son 7 yılda 50 bin balık deniz ve akarsulara salınmış olundu.

Servetiye Alabalık Çiftliği’nde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, MHP İl Başkanı Mehmet Nuri Demirbaş, AK Parti Başiskele ilçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele ilçe Başkanı Şahin Kaya, Bolu Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, muhtarlar, vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

Çok güzel bir şehirde yaşadıklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İçinde bulunduğumuz güzelliği kaybetmeden bunun devamını sağlamak ve gelecek nesillere teslim etme sorumluluğunu yüreğinizde hissetmelisiniz. Bu çevreyi yaşanabilir bırakmak için çok önemli bir görevimiz var. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak gibi bir gayretimiz var” dedi.

“Bu dünyanın sahibi, hâkimi değiliz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Bu dünyada huzur içerisinde yaşamak istiyorsak dengeye uyum sağlamak zorundayız. Dünyadaki dengeyi bozan tek tür insandır. Diğer canlılar bozmuyor. Bizler bunu haddin sınırlarının içinde yaşamak olarak algılamalıyız ve ona göre yaşamalıyız. Aramızdan birkaç kişinin bir şeyler yapmasıyla düzelmiyor. Bu topyekûn bir mücadeledir. Bu bir şehrin, bölgenin, ülkenin meselesi değil bu bir dünya meselesi. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bir taraftan suyu temizlemeye çalışırken diğer taraftan umarsızca denizi kirletenler olursa bu iş olmaz. Beraber çalışmalıyız, beraber düşünmeliyiz, beraber iyilik yapmalıyız ve bunu insanlara bulaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.



"Yeniden üreterek devam etmeliyiz"

Başkan Büyükakın, “Böyle tüketerek dünyanın devam etmesi mümkün değil. Yeniden üreterek devam etmeliyiz. Sivil bir hareket gerekiyor, beraber çalışmalıyız. Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve herkesten destek bekliyoruz. 8 bin balığı bırakmak çok sınırlı bir hareket ama nereye gittiğimizi ortaya koymak açısından çok önemli. Körfeze bıraktığımız balıklar, kalkanlar büyüdü. Artık yakalanıyorlar, balıkçılarımız bazen bize gönderiyor. Yakalandığı için üzülüyoruz ama bir yandan da balık sayımız arttığı için mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise “Bugün burada Milli Parklar ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 8 bin balığımız Servetiye’nin güzel kaynaklarına kavuşmuş olacak. Çocukluğumun geçtiği bu derelerde geçmiş dönemlerde balıklar o kadar fazlaydı ki elimizle tutardık. Ama hepimizin yaptığı hatalarla popülasyonun düşmesine sebep olduk. Daha dikkatli olarak buradaki alabalık popülasyonunu geçmişteki zenginliğine kavuşturacağız” dedi. Bolu Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler de “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde buradan almış olduğumuz anaçların sağımını tesisimizde gerçekleştirdik. Burada 6 yıl boyunca salmak suretiyle destekleyeceğiz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vira Haber