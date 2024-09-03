Yasak Kalktı, Tezgahlar Balık Doldu, Fiyatlar Uygun
Av yasağının kalkmasıyla Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde tezgahlardaki artan balık çeşitliliği fiyatları alıcıyı memnun etti.
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül tarihi itibariyle kalkmasıyla birlikte uzun bir aradan sonra tezgahların renklendiğini gören deniz mahsulü severler ilçedeki balık pazarında büyük yoğunluk oluşturdu.
Av sezonunun başladığı ilk gün balık fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle halkın ucuz balık yemesi için ilçeye iki gün sonra balık getirdiğini söyleyen balık satıcısı Hüseyin Coşar, ”Şu anda tezgahımızda palamutu 180, hamsiyi 100, mezgiti 200 ve istavriti 100 TL’den satıyoruz. Fiyatlar gayet uygun. İleriki günlerde balık bollaştığında fiyatlar daha da düşecektir” dedi.
Vira Haber
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