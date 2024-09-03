UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy: 'Türk Karayolu Taşımacılığı Darboğazdan Geçiyor'

UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy “Karayolu taşımacılığımız bir darboğazdan geçiyor. Navlunlar nakliyecinin maliyetlerini karşılamazken yüksek enflasyon sebebiyle işletme maliyetlerimiz artmaya devam ediyor.” dedi.

“NAVLUNLAR MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR”

Ülkemizin dış ticaretinin bel kemiği konumundaki uluslararası karayolu taşımacılığı, sahip olduğumuz yaygın karayolu ulaştırma ağı sayesinde hem uluslararası hem de iç taşımalarda kapıdan kapıya yapılan nakliye operasyonlarında yüksek oranda tercih ediliyor. Ancak başta artış gösteren maliyetler olmak üzere karayolu taşımacılık sektörü büyük sorunlar ile baş ediyor.

Artış gösteren maliyetlerin karayolu taşımacılığının en büyük sorunu olduğunu söyleyen Ayşem Ulusoy, “Uluslararası kara nakliyesi dış ticaretimizin ayrılmaz bir parçası konumunda. Ülkemiz Avrupa için önemli bir ticaret paydaşı ve bu konumda olmamızın en önemli destekçisi karayolu nakliye sektörü. Ancak sektörümüzün navlun gelirleri maliyetlerimizi bile karşılayamayacak duruma geldi. Döviz kurundaki seyir ihracatçımızın faaliyetlerindeki hacmi ve karayolu nakliyesini de doğrudan etkiliyor. Karayolu filomuz atıl konumda kalıyor. Filomuzu çalıştırmak adına maliyetin altında yaptığımız taşımalar bile oluyor. Tüm bu zorluklar arasında güçlü olduğumuz alanları korumamız çok önemli.” dedi.

“VİZE SORUNU DEVAM EDİYOR”

Artış gösteren maliyetlere ek olarak yapısal sorunların da karayolu taşımacılık sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Ulusoy, “Schengen vizesi temininde yaşanan sorunlar yapısal bir sorun olarak karşımızda duruyor. Nakliye firmaları sürücüleri için vize randevusu almakta zorlanıyor; yapılan başvurularda ret oranı arttı ve başvurular çok uzun sürelerde sonuçlanıyor. Küresel sürücü açığı sorununa ek olarak vize problemlerinin karayolu nakliyecisini olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Ayşem Ulusoy, “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye sürücü açığı en fazla ülkelerden bir tanesi. Bunun üzerine vize retleri mesleğin tercih edilmemesi yönünde etki yaratıyor. Sınır kapılarındaki uzun bekleme sürelerini de göz önüne alırsak sürücü sorununa acil ve kalıcı çözüm getirilmemesi halinde sektörün sürücü istihdam kapasitesi büyük ölçüde azalacak.” diye konuştu.

Vira Haber