Karadeniz için Yenilikçi Mavi Ekonomi: Kapasite Geliştirme Çalıştayı İTÜ'de Gerçekleşecek

DOORS projesi, Karadeniz'in ekosistem özelliklerini daha iyi anlamak için bilimsel altyapı sağlamak, Mavi Büyüme ve girişimcilerin gelişimini desteklemek için çerçeve oluşturmak ve politika değişikliği hakkında bilgi sağlamak amacı taşımaktadır. Projenin ana hedeflerinden biri, Karadeniz'in fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerini kapsayan, kanıta dayalı bir bilgi platformu olan Sistemlerin Sistemi (SoS) adlı platformu geliştirmektir. Bu platform, çeşitli Avrupa Birliği destekli projelerle elde edilen verileri entegre ederek standartlaştırılmış bir gözlem, izleme ve modelleme platformu sunmaktadır. Daha fazla bilgi için DOORS proje web sayfasını (https://www.doorsblacksea.eu/) ve SoS web sayfasını (https://doors.viewer.brockmann-consult.de/) ziyaret edebilirsiniz.

Çalıştayda, Karadeniz kıyı ülkelerindeki paydaşlar ve son kullanıcılarla birlikte, SoS platformunun veri erişimi ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapılacak ve denizcilik sektörlerinin ihtiyaçlarına göre platformun ortaklaşa tasarlanması hedeflenecektir. Katılımcılar karar vericiler, deniz gözlem ürünleri ve hizmetleri kullanıcıları, bilim ve iş dünyası toplulukları ve Karadeniz kıyı ülkeleri sivil toplum kuruluşlarından oluşacaktır.

Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirerek sistemi çevrimiçi kullanma imkanı olacaktır. Organizasyon planlamasına katkıda bulunmak için, katılım durumunuzu 6 Eylül 2024 mesai bitimine kadar [email protected] adresine e-posta ile bildirmeniz önemle rica olunur.

Vira Haber