Boğazın Suları 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı ile Dalgalandı

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı, 1 Eylül’de düzenlenen görkemli bir ödül töreni ile sona erdi. Törenin hemen öncesinde Yuvam Dünya ile İklim Dostu Spor Hareketi kapsamında, yelken sporu odağında hayata geçirilen I SEA CLIMATE CHANGE projesinin lansmanı da yapıldı.

Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü olan 30 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda yapılan yat yarışına IRC 0, 1, 2, 3, 4 ve Destek sınıflarından olmak üzere toplam 42 yelkenli katıldı. 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Caddebostan Moda Adalar parkurunda yarışan tekneler tüm İstanbullu yelken severlere görsel şölen yaşattı. 3 günde yapılan toplam 5 yarış sonunda IRC 0 sınıfında Farrfara Bodrum Milta Marina/Farrfara, IRC 1 sınıfında Akpa Chemical II, IRC 2 sınıfında Helly Hansen/Cheese V, IRC 3 sınıfında Sahibinden.com/Flamenco, IRC 4 sınıfında Sebago Alize G28 tekneleri birincilik kupalarını aldı. Özel ödül olan 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası’nı IRC 0,1 ve 2 sınıflarında yarışan teknelerden Enka Cheese IV ile IRC 3-4 sınıflarında yarışan teknelerden de Sahibinden.com/Flamenco tekneleri kazandı. Kalamış Setur Marina’da düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay ile çok sayıda davetli katıldı.

Yelken kültürünü geliştirmek ve bu sporu daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı’na destek olduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz bir minnet ve saygıyla andığımız Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünde büyük bir mücadeleye sahne olan yarışa katılan tüm sporcuları kutluyorum. Üç gün boyunca birbirleriyle dostça rekabet eden yelkenciler sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Onların bu heyecanına ortak olmak bizim için çok değerliydi. Doğa ile uyum içinde olmanın en güzel yollarından biri olan yelken sporu, sürdürülebilirlik ilkelerine katkı sağlamasıyla da dünyamız için önemli bir rol oynuyor. Bu noktada gelecek nesillere daha mavi, daha yeşil bir dünya bırakabilmek adına hep birlikte sorumluluk almamız gerektiğine olan inancımızla yelken sporunun yaygınlaşması için üzerimize düşen görevi yerine getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Borusan Otomotiv olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonumuzla yelken sporuna verdiğimiz desteği her zaman gururla sürdüreceğiz.” dedi.

İstanbul Boğazı rotasında 30 Ağustos’ta düzenlenen ilk ayak yarışlarında yaşanan çekişmeli mücadele nefes kesti. Arnavutköy Akıntıburnu, Emirgan ve Üsküdar sahilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekne park işletmecisi İSPARK-İSTMARİN'in öncülüğünde kurulan seyir teraslarından yarışları seyretme imkânı bulan İstanbullular, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Boğaz’ı rengarenk görüntülerle süsleyen mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Hava şartlarının değişken olduğu zorlu boğaz parkurunda Destek sınıfında Marintürk Sailing Team/Domodo birinci olurken, IRC sınıflarında İSTMARİN Döner Kupasını IRC 0-1-2 sınıflarında yarışan teknelerden Orient Express 6, IRC 3-4 sınıflarında yarışan teknelerden Hitit Gemini Sailing /Gemini tekneleri kazandı.

Yarışın son günü Kalamış Marina’da gerçekleştirilen törenle dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Törenin ardından konuklar, Jabbar’ın canlı performansı eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

BMW, Yarış Boyunca Tamamen Elektrikli Modellerini Sergiledi

Ziyaretçiler, yarışın başlangıç ve bitiş noktası olan Kalamış Marina’da sergilenen BMW’nin tamamen elektrikli modellerini yakından inceleme imkanı buldu.

Yuvam Dünya, İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

Kalamış Marina’da yelken sporundan ilhamla 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklarla rüzgarlar ve deniz biyoçeşitliliği odağında atölyeler, Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Yuvam Dünya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Dünya’nın İklimine Ne Oluyor?” ve “İklim Değişirken Rüzgar ve Akıntılar” başlıklı paneller gerçekleştirdi. İlham verici panellerin yanı sıra İklim Dostu Spor Hareketi kapsamında Yuvam Dünya ile yelken sporu odağında hayata geçirilen I SEA CLIMATE CHANGE projesinin lansmanı yapıldı.

Vira Haber