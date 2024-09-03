İMEAK Deniz Ticaret Odası Heyeti SMM Hamburg Fuarı’nda
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Oda Heyeti, bugün Almanya’da düzenlenen SMM Hamburg Gemi İnşa, Makine ve Denizcilik Teknolojileri Fuarı'nda sektörel temaslarda bulunmak üzere Hamburg’a ulaştı.
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3-6 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek fuar kapsamında, Oda Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizin yer aldığı heyet, ziyaretlerine Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara’yı ziyaret ederek başladı. Tamer Kıran, bu ziyarette Başkonsolos Kara’ya Odamızın 40. yılı anısına bastırılan Hatıra Parayı takdim etti.
Heyet, daha sonra Alman Armatörler Birliği’ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gaby Bornheim ve Genel Müdür Dr. Martin Kröger ile bir araya geldi. Bu ziyaretlerde, denizcilik sektöründe iş birliği ve sektörel gelişmeler üzerine görüşmeler yapıldı.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK DTO, Tamer Kıran, Başaran Bayrak, SMM Hamburg, Fuar
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