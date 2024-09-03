Denizcilik Sektörü Bugün SMM Hamburg 2024'te Buluşuyor

3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuara, 120'den fazla ülkeden yaklaşık 40 bin katılımcının katılması bekleniyor.

Bu yıl 31’incisi düzenlenen fuar, "SMM - denizcilik dönüşümünü yönlendirme" teması etrafında şekillenirken, deniz enerjisi ve dijital dönüşüm konularına odaklanacak. Fuar alanında, 2 binden fazla şirket en son teknoloji ve hizmetlerini sergileyecek. Özellikle "Geleceğin Yakıtları Alanı" ve "Yapay Zeka Merkezi" gibi özel bölümler, denizcilikteki dönüşümde kritik rol oynayan konulara ışık tutacak. İlk kez, fuar içerisindeki dört farklı sahnede düzenlenecek konferanslar, katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Bu yılki SMM Hamburg, ziyaretçilere iki önemli yenilik sunuyor. Her fuar bileti, Hamburg toplu taşıma sistemi ile fuar alanına ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor. Ayrıca, Networking Platformu uygulaması ile katılımcılar, etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında yeni iş bağlantıları kurabilecek, programlarını kişiselleştirerek fuardan en iyi şekilde yararlanabilecekler.

Fuar ayrıca, geleceğin denizcilerini buluşturacak Denizcilik Kariyer Pazarı'na da ev sahipliği yapacak. Burada öğrenciler, sektördeki çeşitli eğitim ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinirken, potansiyel işverenlerle tanışma fırsatı yakalayacaklar.

Bu yıl Çin, Kore ve Japonya gibi gemi inşa sektöründe öne çıkan ülkelerin fuara yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, Yunanistan katılımını iki katına çıkararak etkinlikte geniş bir yer alacak. Türkiye’den de 80’den fazla şirketin fuara katılması bekleniyor.

Vira Haber