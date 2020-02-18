8 Mart'ta “Kadınlar Denizde”

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) tarafından 2016’dan bu yana her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl SheFarers Platformu “Yakamoz: Deniz ve Kadın Sempozyumu” ile “Kadınlar Denizde” mottosu altında kutlamaya hazırlanıyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de denizcilik sektörünün her alanından kadını bir araya getirerek eşsiz bir organizasyona imza atma yolunda olduğunu duyuran SheFarers kadın denizci Platformu, bu sene bir ilk gerçekleştirerek denizcilik camiasını “denize” davet ediyor.

Denizcilik sektörünün tek ve en büyük kadın organizasyonu olan “Yakamoz”, SheFarers Platformu ile bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel büyük sürprizler içeren organizasyonunu İstanbul Boğazı’nda tarihle iç içe kutlamaya hazırlanıyor. Uluslararası camiadan sürpriz katılımcıların yer alacağı bu organizasyon 8 Mart Pazar günü teknede kahvaltı ile başlayacak. Konuşmacıların panel oturumları ve ardından denizcilik sektörünün her alanından kadın denizcilerin yaşadığı sektördeki sorunların, eksikliklerin ve çözümlerinin yer alacağı 6 farklı konu hakkında “SeaThon Beyin Fırtınası” gerçekleştirilecek.

“SeaThon Beyin Fırtınası”, denizcilik sektöründeki kadınlar için daha iyi koşullar sağlanması adına fikirler üretmek üzere 6 farklı başlık altında toplanacak. Gruplar, verilen konunun zorluklarını veya problemlerini belirtmek ve çözümleri hakkında tartışmak için serbest kürsüde söz sahibi olacaklar. Beyin fırtınasının tamamlanmasının ardından, ekip liderleri fikirleri toplayacak ve konular hakkında kısa bir sunum yapacaklardır. Herkesin söz sahibi olacağı bu “SeaThon Beyin Fırtınası” oturumu sonuç bildirgesi denizcilik sektöründe söz sahibi ulusal ve uluslararası platformlara rapor olarak sunulacak.

Geçtiğimiz yıl iki kadın gemi kaptanı Ayşe Aslı Başak ve Hülya Güler tarafından sosyal girişim olarak kurulan "SheFarers Platformu" daha çok kadın denizci yetiştirmek üzere mentörlüğe odaklanıyor. Uluslararası alanda Türk kadın denizcilerin daha fazla söz sahibi olması, tanınması, kariyerlerinde doğru rotalar çizilmesi ve özellikle istihdam olanaklarının iyileşmesiyle ilgili sosyal girişimcilik çalışmaları devam ediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun desteğiyle proje ve etkinliklerine devam eden SheFarers Platformu, kısa zamanda dünya denizcileri tarafından tanınan, popüler bir platform haline gelmeye devam ediyor.

“SeaThon Beyin Fırtınası” etkinliği konuları ise şu şekilde olacak:

1. Denizde yaşam: Gemide çalışırken annelik, sosyal haklar, kadın sağlığı

2. Kotalı veya kotasız? Denizcilikte cinsiyet eşitliği münazarası

3. Kadın stajyerler

4. Cinsiyet eşitliği savunucuları: Kadınları destekleyen erkekler

5. Denizcilik sektöründe kadın girişimciliği

6. Kadın denizciler için mentörlük, kariyer rotası ve istihdam olanakları

Vira Haber