İDO’dan Kadınlar Günü’ne özel %20 indirim

İDO web sitesi ve uygulamasından yapılan alımlarda İDO Sea&Miles üyesi kadın misafirlerine tüm yolcular için %20 indirim hediye ediyor.

İDO, misafirlerine sunduğu avantajlı kampanyalarını sürdürürken 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü’nü unutmadı. 6-7-8 Mart 2020 tarihli seferlerde geçerli kampanya ile İDO’nun Sea&Miles üyesi kadın misafirleri biletlerini %20 indirimli alacak.

Kampanya, İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferleri için yaya veya araçlı bilet alımlarını kapsıyor. Kadınlar Günü kampanyasının şartları ile ilgili detaylı bilgiye İDO kurumsal web adresinden ulaşılabilir.

https://www.ido.com.tr/kampanya/ido-kadinlar-gunu-kampanyasi

Vira Haber