Dev Projede Sona Yaklaşıldı

Karaköy'den başlayıp Fındıklı'ya 1.2 kilometrelik bir alanda devam eden dev projede ara vermeden çalışılıyor. Proje kapsamında senede 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar devam eden 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılında başlamıştı. İlk önce limanın Karaköy tarafında bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi başlamıştı. Ardından proje alanında bulunan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmişti. Önceki sene ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapımına başlanmıştı.

61 GEMİ REZARVASYONU VAR

Galataport istanbul'a yanaşmak için bu yıl için 61 geminin rezervasyon yaptırdı. Birçok kruvaziyer şirketi İstanbul'u ana liman olarak kullanmayı planlıyor.

Vira Haber