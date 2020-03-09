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Kuzey Kore Japon Denizi'ne Füze Fırlattı

Kuzey Kore Japon Denizi'ne Füze Fırlattı

Kuzey Kore Japon Denizi olarak da adlandırılan Doğu Denizi’ne kısa menzilli füze fırlattı.

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin Sondok Bölgesi yakınlarına kısa menzilli 3 füze ateşledi.

Bir tatbikatın parçası olarak vurgulanan füzelerin ortalama 50 kilometre yüksekliği aşarak 200 kilometreye yakın mesafe katettiği açıklandı.

Vira Haber

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