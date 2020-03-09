Kuzey Kore Japon Denizi'ne Füze Fırlattı
Kuzey Kore Japon Denizi olarak da adlandırılan Doğu Denizi’ne kısa menzilli füze fırlattı.
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin Sondok Bölgesi yakınlarına kısa menzilli 3 füze ateşledi.
Bir tatbikatın parçası olarak vurgulanan füzelerin ortalama 50 kilometre yüksekliği aşarak 200 kilometreye yakın mesafe katettiği açıklandı.
Vira Haber
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Etiketler : Kuzey Kore, Güney Kore, Füze, Deniz
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