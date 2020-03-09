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La Fontaine Masalı Değil, Gerçek

La Fontaine Masalı Değil, Gerçek

Bursa'da balıkçılık yapan Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla içimizi ısıtan Yaren leylek ile Adem amcanın hikayesi filmlere, belgesellere konu oldu. İşte bu iki dostun hikayesi…

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Adem Amca, Türkiye’nin tek leylek köyü olan Bursa’nın Eskikaraağaç ilçesinde yaşıyor. Bu küçük ilçeye her baharda binlerce leylek geliyor ve yaz bitine kadar kalıyorlar.

10 yılı aşkın süredir gölde balıkçılıkla uğraşan Adem Amca, 8 yıl önce balık tutarken bir Yaren leyleğin teknesine konduğunu gördü. İlk önce şaşırdı, çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu.

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Aç olduğunu düşünüp ona biraz balık verdi. İşte Yaren Leylek ve adem Amca’nın dostluğu o zaman başladı. Tam 7 yıl boyunca Yaren Leylek her seferinde önce Adem Amca’nın teknesine geldi.

Yaren Leylek ile Adem amcanın hikayesi o gün Yaren’in acıktığını düşünüp balık vermesiyle 9 yıl sürecek bir dostluk başladı.

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Her yıl Yaren Leylek Adem amcanın balıkçı teknesine gelir beraber balık tutarlar. Tabi Yaren leylek de payına düşen balıkları alır.

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Duygu dolu bu dostluk Almanya’da ders kitaplarında yer aldı, Yunanistan’da ise gölge oyunlarında canlandırıldı.

Şubat ayında başlayıp Ağustos ayında sona eren çekimler sonrasında 22 Eylül gala tarihi olarak belirlendi. Film ekibi, sanatseverler ve köy halkı filmi köy meydanında izledi.

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Umarız daha da uzun yıllar sürecek bu dostluğa şahit etmeye devam ederiz.

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Vira Haber

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