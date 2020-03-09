TEKİR TAVA TARİFİ
Bugün iştahınızı kabartacak yeni tarifimiz...
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TEKİR TAVA TARİFİ
İçindekiler
1 kg tekir
4 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı mısır unu
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kırmızı soğan
1 çorba kaşığı tuz
YAPILIŞI
- 1 kg ayıklanmış ve yıkanmış tekiri yıkayıp kurutun.
- 4 çorba kaşığı mısır ununu, 4 çorba kaşığı unu ve 1 çorba kaşığı tuzu bir tepside karıştırın.
- Balıkları bu karışıma bulayıp karışımı her tarafına yedirin. Bu yemeği pişirirken tava seçimi çok önemli. Yapışmaz, mümkünse seramik ve düz kenarlı bir tava ve onun içine oturan biraz daha ufak bir kapak seçin. Böylece balıkları kolaylıkla, şekillerini bozmadan çevirebileceksiniz. Tavaya 3 çorba kaşığı zeytinyağı dökün ve ısınınca, balıkları daire şeklinde kuyrukları ortada üst üste gelecek şekilde dizin. Dizerken balıkların karınlarının hep aynı yönde olmasına dikkat edin.
- Balıklar bu şekilde 3-4 dakika kadar piştikten sonra kapağı üzerine kapatın. Kapak ve tavayı birlikte kaldırarak tavayı yan çevirin ve tavadaki fazla yağı kenarda beklettiğiniz bir tabağın içine dökün. Böylece çevirirken etrafa yağı sıçramaz.
- Ardından tavayı tam çevirerek balıkları kapağa alın. Tavaya tabağa koyduğunuz yağı tekrar koyun. Kapaktaki balıkları kaydırarak tekrar tavaya yerleştirin. Burada da kapağın kenarında yükselti olmaması önemli yoksa balıkların şekli bozulabilir. Balıkların diğer yüzünü de 3-4 dakika kadar pişirin.
- Balıkları çok narin olduğu için biraz fazla pişirince aklınızda olsun hemen kendilerini bırakıyorlar ve şekilleri bozuluyor
- Servis edeceğiniz tabağa aldıktan sonra kalan balıkları da bir tur aynı şekilde pişirin.
- Dörde kestiğiniz 3 küçük adet kırmızı soğanı, sıcak tavada birkaç dakika kavurarak tavadaki güzelliklerle hem soğanı lezzetlendirin hem de tavadan daha fazla balık kokusu çıkmasını engelleyin. Soğanlar güzel bir karamel rengi alacaklar. Soğanları ve 4’e böldüğünüz limonları da servis tabağına koyunca çıtır çıtır tekirleriniz hazır.
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Etiketler : tarif, balıktarifi, tekirtava, denizürünleri
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