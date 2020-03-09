Türk Limanlarındaki Tedbirli Ülkeler Listesi

Bu kapsamda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türk limanlarına yanaşacak gemiler için tedbir uygulamasına gitti. Tedbir uygulamasında olan ülkeler arasında Hong Kong, Tayland, Singapur, Çin, Japonya, Güney Kore, İran ve İtalya bulunuyor.

Son gelişmeler kapsamında bu uygulamaya dahil olan üç ülke tedbir listesinden çıkartıldı. Ülkeler arasında Hong Kong, Tayland, Singapur var.

Ancak hastalıkların artarak devam etmesinden dolayı diğer ülkeler hala tedbir listesinde yer almaya devam ediyor.

Vira Haber