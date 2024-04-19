9 Günlük Tatilde Antalya'nın Antik Liman ve Kentlerine Yoğun İlgi

Antalya’nın antik liman ve kentlerinden Olympos, Phaselis, Aspendos ve Side'yi 9 günlük tatilde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü ülkesi durumunda ve bunun önemli bir bölümü Antalya'yı tercih edenlerden oluşuyor. Kum, deniz ve güneş turizmi için Antalya merkez yoğun şekilde tercih edilirken, kültürel miras meraklılarının da dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'daki müze ve ören yerleri, 3 milyon 269 bin ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'da turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel miras çalışmalarını da bu amacın en önemli ayaklarından biri olarak görüyor.



Olympos en çok ziyaret edilen antik kent oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin uzatılması yönündeki kararı erken bildirmesi, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Tatilin açıklanmasıyla birlikte seyahat hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, ören yerlerini ve müzeleri de programına aldı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da deniz ve tarihi mirası bir arada barındıran Olympos Antik Kenti en çok ziyaret edilen antik kent oldu. 19 bin 747 kişinin ziyaret ettiği Olympos Ören Yeri'ni, 19 bin 586 turisti ağırlamasıyla Aspendos Antik Kenti takip etti. Ramazan Bayramı'nda Side Antik Kenti 15 bin 320, Faselis Antik Kenti 14 bin 399 ve Antalya Arkeoloji Müzesi ise 7 bin 863 ziyaretçiyi ağırladı.



2028 yılı sonuna kadar, 5,5 milyar lira ödenek ayrıldı

Geçtiğimiz ay Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti Karşılama Merkezi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarına kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade etmişti. Ersoy, "Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem de kazılardaki koruma çalışmalarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayırdık. Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili çalışmalara başladık" diye konuşmuştu.

Vira Haber