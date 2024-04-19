İzmir Sığacık'ta Yat Limanı Protestosu

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bugün burası genişleyince ne olacak? Denizin kalitesi düşecek. Balık artık eski balık olmayacak. Yerel hiç bir şeyimiz kalmayacak. Sığacık Körfezi; halkındır, balıklarındır, balıkçılarındır” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 40 milyon TL’lik yatırımla Sığacık Körfezi'nde bulunan Teos Marina'nın kapasitesini artırmaya yönelik proje hazırlamıştı. Bu gelişmelerin ardından, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in çağrısıyla marina önünde protesto düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra eyleme; Seferihisar Kent Konseyi, Emekli SEN 2017, Çağdaş Seferihisar Derneği, Akarcalılar Derneği, Demokrasi Platformu, TEMAD, Türkiye Astsubaylılar Derneği, Seferihisar Halk Evleri Şubesi, Alevi Kültür Derneği, Seferihisar Çağdaş Kadın Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de destek verdi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, marina yapımının başında verilen vaatlerin yerine getirilmediğini iddia etti. Yetişkin, “Marina yapılırken verilen sözler arasında; ‘Seferihisar halkına, Sığacık halkına katkılar sağlayacağı, otellerin devamlı çalışacağı’ vardı. Gördük ki burası sadece zengin kişilerin gelip yatlarını bağladıkları otopark gibi kullandıkları bir alan haline geldi” dedi.

“Gerekirse bu işin başında yatıp nöbet tutmaya hazırım” diyerek kapasite artırımına karşı kararlılığını dile getiren Yetişkin, şunları söyledi:

“2022 senesinde engel olduğumuz marinanın kapasite genişletilmesini, şimdi yine ÇED raporunda yaptıkları kurnazlıklarla önümüze getirdiler. Ulaştırma Bakanlığı, deniz ve kara toplam 67 dönüm alanda, 40 milyon liralık yatırım ile marinayı genişletmek istiyor. Sonra kalanların sayısı yine artacak. Gelecekler yine 'genişlememiz lazım ihtiyaç var' diyecekler. Bu ihtiyacın sonu yok; ama doğanın sonu var.”

Başkan Yetişkin, şöyle devam etti:

“ÇED raporunda kendileri söylemişler. Projenin ekonomik ömrü 25 yıl. 25 yıl için bu denizi, doğayı, denizde yaşayan canlıları yok etmeye değer mi? Buradan başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklara sesleniyorum; derdiniz ihtiyaç ise bizde ihtiyaç çok. Buyurun gelin önce onları çözelim. Doğada bir yeri bozdun mu, doğa senden intikamını yüz misli alır. Bugün burası genişleyince ne olacak? Denizin kalitesi düşecek. Balık artık eski balık olmayacak. Yerel hiç bir şeyimiz kalmayacak.”

Vira Haber