Denizcilik Sektörü PerCon’da Buluşuyor

Sektörde faaliyet gösteren, tedarikçi ve satın almacıları bir araya getirmek için yapılan denizcilik endüstrisi için mükemmel bağlantı, Perfect Connection for the Maritime Industry Percon etkinliği, 20-21 Mayıs tarihlerinde Yassa adada gerçekleşecek.

GİSBİR-PerCon 2024 etkinliğini düzenleyen Prosentez Prodüksiyon Medya İletişim ve Reklamcılık şirketinin sahibi Cüneyt Yalınkılıç PerCon etkinliğinin detaylarını paylaştı.

Ülkemizde Daha Önce Hiç Gerçekleşmemiş Olan Bir Etkinliğe İmza Atmak İstiyoruz.

'Yaptığımız şey aslında uluslararası mecralarda birçok sektörde yapılan bir şey ama daha önce denizcilik faktöründe Türkiye'de hiç yapılmış bir şey değil. Butik fuar gibi düşünebiliriz ama fuar değil, B2B etkinliği gibi düşünebiliriz ama tam olarak öyle de değil.

Bizim yaptığımız şey, 36 tane satın almacı yı 20-21 Mayıs'ta biz Yassıada’da odalara koyuyoruz. Kendilerine ait odaları oluyor şık, güzel bir şekilde. Tedarikçiler de onlardan randevu alıyorlar. 20'şer dakikalık görüşme gerçekleştiriyorlar. Böylece bir satın almacı iki günde toplam 30 tane tedarikçi ile görüşmüş oluyor. Tedarikçiler de iki günde 15 tane satın almacıyla görüşme şansını elde ediyorlar.

Adada olması neticesiyle Network ‘ün çok üst düzey olduğu bir etkinlik bu ve 20'sinin akşamında da bir gala yemeğimiz oluyor. Tanımayanlar yenilerini tanıyor, tanıyanlar ilişkilerini güçlendiriyor.'



GİSBİR'in ana sponsoru olduğu PerCon'nun diğer sponsorluk kategorilerine de yoğun ilgi olduğunu belirten Yalın Kılıç, Bronz ve Gümüş sponsorlarının da belli olduğunu, altın sponsorluk kategorisi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



Vira Haber

