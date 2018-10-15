9 kişiye mezar olan gemiyi ihmaller batırmış

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden “Bilal Bal” isimli kuru yük gemisinden 1 Kasım 2017 günü yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde kayıp geminin yeri tespit edilmişti ve 9 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sonuçlandı.

ACİL DURUM SİNYALİ ALINDI

Habertürk'ün haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Bilal Bal” isimli kuru yük gemisinin 27 Ekim 2017'de Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli Limanı'na giderken 1 Kasım günü sabaha karşı acil durum sinyali alındıktan sonra Şile açıklarında battığı ve soruşturmaya başlandığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde gemi mürettebatından 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, ikisinin cesedine ulaşılamadığı anlatılan iddianamede, deniz seviyesinden 80 metre aşağıda batık halde bulunan geminin bulunduğu noktadan çıkarılamadığı kaydedildi.

ŞOK RAPOR

İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. Rapora göre geminin ömrünü tamamladığı ve hurdaya çıkacak kadar yaşlı ve bakımsız olduğu anlatıldı. Geminin batmasında hava koşullarının etkisinin olmadığı, Gemlik Liman Başkanlığı'na bildirilen listede isimleri yazılı olmasına rağmen gemide kaptan ve başmakinist olarak bulunması gereken kişilerin kalkışta olmadığı kaydedildi. Geminin baş makinistinin teknik kusurları görmesine rağmen kaptanla birlikte geminin sefere çıkmasına engel olması gerektiği de raporda vurgulanan detaylar arasında yer aldı. Listede adı dahi olmayanların gemiyi sevk ve idare ettikleri de raporda anlatıldı. Geminin sadece ticari kazançla işletildiği açıklandı.

İDDİANAMEDE ŞÜPHELİLER VE SUÇLARI TEK TEK ANLATILDI

Şüpheli Cevat Tavuşoğlu geminin bağlı olduğu şirketin sahibi: Gemiyi kaptan ve başmakinist bulundurmadan sefere gönderdi. Gemiyi denizdeki açık tehlikelere maruz bıraktı, bu duruma göz yumdu.

Şüpheli Refik Telci gemi kaptanı: Gemi adamı cüzdanını simsar tabir edilen kişilere kiraladı. Yokluğunda geminin hareket etmesine sebebiyet verdi.

Şüpheli Ali Doğan başmakinist: Gemi adamı cüzdanını yetkisiz kişilere vererek geminin sefere çıkmasına imkan sağladı. Yaşlı ve bakımsız geminin sefere çıkmasını önlemedi.

Şüpheli Sabri Yıldırım gemide yağcı: Eşi rahatsızlandığı için gemiden ayrıldı. Geminin sefere çıkamayacağını bilmesine rağmen bu durumu dikkate almadı.

Şüpheli Faik Avcı gemi veri girişlerini sisteme giren şirket müdürü ve şirketin yetkilisi şüpheli Enes Caner: Gemide bulunmayan kaptan adına imza attılar. Gemide bulunmayan personeli varmış gibi gösterdiler.

Şüpheli Okay Ferhat Uçar denizcilik uzmanı: Geminin limanda dahi batacak durumda olmasına rağmen sefer yapılmasına uygundur raporu hazırladı.

Şüpheli Yücel İmren Gemi Liman Başkanlığı'nda memur: Gemi liman çıkış belgesini düzenledi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

8 tutuksuz şüpheli hakkında önce Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fezleke düzenlendi. Hazırlanan fezleke orada ağır ceza mahkemesi bulunmaması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık şüpheliler hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

Vira Haber