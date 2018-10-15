Rixos Sailing Cup Göcek 2018 nefesleri kesti

Heyecanın doruğa çıktığı yarışmanın sponsorluğunu Nissan, Egemden, King ve Marintürk üstlenirken, izleyenler 25 tekne ve 200 sporcunun kıyasıya rekabetine şahit oldu.

Akdeniz bölgesinin huzur veren doğa ve denizine sahip Göcek koyunda Rixos Premium Göcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Rixos Sailing Cup 2018, bu sene de yelken severlerin ilgi odağı oldu. Nissan, Egemden, King ve Marintürk'ün sponsor olduğu organizasyonda 200 sporcu 25 tekneyle kıyasıya yarıştı. İzyakası Mevkii'nden başlayan yarışta geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından çizilen rota takip edildi.



Ünlü isimler de yarıştı



Ünlü isimlerden Simge Sağın, Sibel Tüzün, Gül Gölge, Özge Ulusoy, Jülide Ateş ve Şah Yaycı’nın da katıldığı Rixos Sailing Cup, 11 Ekim akşamı açılış kokteyli ile başlarken, barbekü partileri, DJ partileri ve canlı performanslar ile devam etti. Kıyasıya bir rekabete ve keyifli aktivitelere sahne olan organizasyon, 14 Ekim akşamı gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.

“Dostluk Kazansın” sloganıyla üç gün boyunca heyecan ve eğlence dolu mücadelelerin yaşandığı Rixos Sailing Cup’ta IRC 1 kategorisinin birincisi İzmir Yelken isimli tekne ile Xone Sailing Team olurken, IRC 2 kategorisinde Alize 34.7 isimli tekne ile Anadolu Efes Takımı,Freshmen 1 kategorisinde Blues Breaker isimli tekne ile Jeremy Stroke ve ekibi; Freshmen 2 kategorisinde ise Dodo isimli tekne ile Zekeriya Aydın ve ekibi birinci oldu.

Dostluk kazansın sloganı altında böylesine eğlenceli ve heyecan verici bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Serdar Baş, "Rixos Sailing Cup’ı üçüncü kez yine başarı ile düzenlemekten dolayı gurur duyuyoruz. Rixos Hotels olarak spora verdiğimiz desteği bir kurum kültürü haline getirdik. Büyük bir emekle keyif alarak hazırlandığımız Rixos Sailing Cup Göcek 2018'e destek veren sponsorlarımız Nissan, Marintürk, King ve Egemden’e, Türkiye Yelken Federasyonu'na, Göcek Yelken Kulübü'ne ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vira Haber

