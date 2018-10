Yalıkavak “Dünyanın en iyi marinası” olma yolunda

İngiliz The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilen 5 Altın Çapa’ya sahip ve Superyacht Marina of the Year 2018 ödüllü, Türkiye’nin gururu, Akdeniz’in en lüks Süper Yat Marinası Yalıkavak Marina, TYHA’nın düzenlediği dünyanın en ünlü limanlarının bir arada bulunduğu global oylamada "Süper Yatlar için En İyi Marina" ünvanı için yarışıyor.

Yalıkavak Marina için oylamaya sizde katılmak istiyorsanız, bu link’e tıklayarak hızlı bir anket doldurup ve Türk Yalıkavak Marina'yı dünyanın en iyi süper yat limanı olarak duyurmak için sizde destek olabilirsiniz.



Altın Çapa ödül programı, marinaları dünya çapında 25 yıldan beri denetliyor ve marina kalitesinin en güvenilir ölçüsü olarak biliniyor. ISO 9001: 2015 standardizasyonuna göre tek Türk süper yat ve mega yat marinası olan Yalıkavak Marina’ya vereceğiniz her bir oy 2019 yılında dünyanın en iyi kıyı marinası olma şansını tanıyacak.



Nasıl oy verilir?



Bağlantıya tıklayarak ve ardından “Coastal Marina” kategorisini seçtikten sonra “Turkey” ve onun altında “Yalıkavak Marina”yı seçerek oy kullanabilirsiniz.

Oylamaya katılmak için bir yat sahibi olmak gerekli değil. Oylama sırasında sizden yat adını vermeniz istenecektir, ancak herhangi bir ismi seçebilir veya sadece “İkamet eden” yazabilir ve Yalıkavak Marina hakkında en çok beğendiğiniz şeyleri yorum kısmında anlatabilirsiniz.



Yalıkavak Marina, yeni nesil bir marina altyapısı yaratmak için yenilikçi bir yaklaşım içeren benzersiz bir proje. Yüksek hizmet kalitesi ile en iyi süper yat marinalarından biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda sizlere alışveriş, konaklama ve eğlence servislerini tek bir alanda birleştirerek, bütün premium yaşam tarzı ve tatil deneyimi arzularınızı karşılıyor.







Yalıkavak Marina hakkında; haber almak, gerçekleştirilen organizasyonları öğrenmek ve kampanyalardan yararlanabilmek için web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

https://web.facebook.com/YalikavakMarina/

https://www.instagram.com/yalikavakmarina/

https://twitter.com/yalikavakmarina

Vira Haber