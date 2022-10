Yalıkavak Marina 2022’nin “En İyi Süper Yat Marinası” Seçildi

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association’ın (TYHA) düzenlediği “Dünyanın En İyi Marinası” oylamasında tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alarak “2022 Yılın Süper Yat Marinası” seçilen Yalıkavak Marina, ödülüne kavuştu.

TYHA Genel Müdürü Jonathan White, TYHA Türkiye Temsilcisi Murat Tuncer ile Yalıkavak Marina’yı ziyaret etti. Yalıkavak Marina’ya ziyaretleri sırasında yapılan ödül töreninde TYHA Genel Müdürü Jonathan White, Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan’a, “2022’nin En İyi Süper Yat Marinası” ödülünü de takdim etti.

Yalıkavak Marina’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ileten TYHA Genel Müdürü Jonathan White; “Bu ziyaretimizin iki nedeni bulunuyor. Hem “Dünyanın En İyi Marinası” ödülünü teslim etmek hem de Yalıkavak Marina’nın Altın Çıpa Platin derecesini almasını kutlamak için buradayız. “Dünyanın En İyi Marinası” oylaması 10 yıldır düzenlenen önemli bir organizasyon ve son 3 yıldır Yalıkavak Marina bu zorlu oylamadan ödüllerle dönmeyi başardı. Bu oylamalarda marinaların servis ve hizmet kalitesinin çok iyi olması ve misafirlerinin memnuniyeti en önemli kriter. Yalıkavak Marina’ya 2022 Yılının Süper Yat Marinası ödülünü şahsen vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum.” diye belirtti.

TYHA Türkiye Temsilcisi Murat Tuncer; “Marina sektörü, yatçılık ve yat turizminin kalbidir. Tüm dünyada denizcilik sektöründe en büyük yatırım ve istihdam alanı sağlayan işletmelerdendir. Ülkemizde deniz turizm sektörünün hizmet ve kalite standartlarını daha yükseğe taşıyan marinalarımızı görmekten dolayı çok mutluyuz.

Yalıkavak Marina da TYHA tarafından “5 Altın Çıpa Platin” ödülünü alan Türkiye'nin ilk ve tek marinası olmuş ve dünyanın ilk 10 marinası arasına girmiştir. Bu hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Türkiye’de bir marinanın platin çıpa ödülüne layık görülmesi ve dünya çapında yüzlerce marinanın katıldığı “Yılın Marinası” gibi uluslararası bir ödülü 4 yılda 3. kez kazanması ülkemizin yurtdışında tanıtımında da çok önemlidir. Yalıkavak Marina’ya da tüm bu gayret ve çalışmaları için sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunmak isteriz.” dedi.

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, yaptığı açılış konuşmasında; “Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çıpa derecesi ile ödüllendirilerek Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesine sahip ilk marinası olan Yalıkavak Marina olarak dünya çapında kazandığımız başarıları 2022 Yılının Süper Yat Marinası ödülü ile geçtiğimiz günlerde yine taçlandırmıştık. Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası Yalıkavak Marina olarak her zaman bir numaralı marina olmamızı sağlayan tüm dostlarımıza müteşekkiriz. Yalıkavak Marina’mızı ziyaret ederek ödülümüzü getirme nezaketinde bulunan tüm TYHA ekibine de gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Bu ziyaretleri bizleri hem onurlandırdı hem de ülkemiz için daha çok çalışma motivasyonumuzu artırdı. Yalıkavak Marina olarak, Türkiye’yi temsil etme vizyonumuz ışığında dünya çapında ödüller almak bizi her zaman gururlandırıyor. Türkiye’yi ve Yalıkavak Marina’yı, lüks yaşam stili tutkunları ve deniz aşıkları için bir numaralı destinasyon yaptık. Türkiye’nin Riviera’sı olarak bilinen Bodrum Yarımadası’nı ve Yalıkavak Marina’yı uluslararası platformlarda tanıtarak Türkiye’yi dünya çapında temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi.

The Yacht Harbour Association (Yat Limanları Birliği); merkezi İngiltere’de bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce üyesi bulunan, marinaların kalite, güvenlik ve hizmet standartlarını belirleyerek, bu standartların seviyesine göre derecelendirme yapan uluslararası bir kurumdur. Birliğe üye ülkeler arasında Türkiye’de bulunuyor.

Farklı ülkelerde toplam 364 marina bu birliğin kalite standartları çerçevesinde altın çıpa ödülü almış ve her yıl düzenlenen “Yılın Marinası Ödülleri” yarışmasında oylamaya katılmaya hak kazanmışlardır. TYHA web sitesi üzerinden yürütülen ve dünyanın dört yanından gelen ziyaretçiler, deniz severler ve sektör profesyonellerinin katılımı ile gerçekleşen oylama sene başında başlayıp Ağustos sonuna kadar devam ederken kazananlar Eylül sonunda açıklanmaktadır.