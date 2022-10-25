Borusan Cat, FG Wilson'ın Türkiye ve Kuzey Irak Temsilcisi Oldu

Borusan Cat, markanın 6,8 – 2,500 kVA güç aralığındaki açık ve kabinli jeneratör setlerini Türkiye ve Kuzey Irak’taki müşterileriyle buluşturacak. Satış ve satış sonrası tüm süreçlerde müşterilerine değer katan hizmetlerini ve çözümlerini sunacak.

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, dünyanın önde gelen jeneratör markalarından FG Wilson’ın Türkiye ve Kuzey Irak temsilcisi oldu. Borusan Cat, 50 yılın üzerindeki tecrübesi, 150’den fazla ülkeye satışını gerçekleştirdiği 660 bin jeneratör seti ile dizel jeneratör alanının lider markası FG Wilson’ı ürün yelpazesine katarak enerji ve ulaşım alanında gücüne güç kattı.

Borusan Cat farkıyla eşsiz dizel gücü Türkiye ve Kuzey Irak’ta !

FG Wilson’ın kurulduktan kısa bir sürede Avrupa’nın en büyük dizel jeneratör set üreticisine dönüştüğünü, sonrasında ise dünyanın en saygın ve güvenilir jeneratör markalarından biri haline geldiğini belirten Borusan Cat Enerji ve Ulaşım Endüstrisi İcra Kurulu Üyesi Harun Akçınar;

“Borusan Cat olarak iş makineleri, enerji ve ulaşım alanında geniş ürün yelpazemizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bize has ürünler, hizmetler ve çözümlerle müşterilerimize benzersiz bir deneyim yaşatmak adına kendimizi sürekli yeniliyoruz. Jeneratör alanında dünyanın lider markalarından FG Wilson’ı, Borusan Cat ürün ailesine katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. FG Wilson’ın, maliyet avantajını yüksek verimlilikle birleştiren ve son teknoloji ile fark yaratan ürünleri artık Borusan Cat farkıyla kullanıcılarla buluşacak. Satış yanı sıra satış sonrası tüm süreçlerde de müşterilerimize değer yaratan hizmetlerimizi sunacağız.”