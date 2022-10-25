Deniz Enerjisi İçin Uluslararası İmzalar İzmir'de Atılıyor

Türkiye’nin "rüzgar enerjisi başkenti" olarak adlandırılan ve Türkiye’deki karasal ve denizüstü rüzgar türbini bileşenlerinin üretildiği ve ihraç edildiği öncü şehir potansiyeline sahip olan İzmir, 26-28 Ekim'de önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Marentech Expo'ya sektörün dünyadaki en önemli temsilcileri ve lider isimleri katılacak. Fuarın ilk gününde deniz üstü enerjisi konusunda bölgesel işbirliği için anlaşma imzalanacak.

Fuar İzmir’de düzenlenecek Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı'nda, sektörde dünyaya yön verecek konferanslar serisi büyük dikkat çekecek. Fuara, yerli ve yabancı yüzlerce prestijli firma ile binlerce profesyonel yatırımcı ile alıcı biraraya gelecek.

Türkiye'de ihtisas fuarları konusunda önemli bir kuruluş olan BİFAŞ Fuarcılık A.Ş tarafından gerçekleştirilecek fuar hakkında konuşan BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, ''Marentech Expo'da uluslararası anlamda bölgesel işbirliği için ilk adımlar, imzalar atılacak. Bu gurura hepimiz ortak olacağız. İzmir'i seçmemizdeki en önemli etkenlerden biri enerji sektörünün İzmir'i ülkemizin yenilebilir enerji başkenti olarak görmesidir'' dedi.

DÜNYACA ÖNEMLİ SEKTÖR LİDERLERİ MARENTECH EXPO'DA

Marentech Expo açılışına Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Durak, WindEurope CEO'su Giles Dickson (Video konferans ile), ile Azerbaycan, Kazakistan, Norveç, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan'dan sektörün önemli isimleri katılacak.

Özellikle fuarın ilk günkü ilk oturumunda gerçekleştirilecek olan ''Denizüstü

Rüzgar Enerjisi: Bölge Ülkeleri İle İşbirliği ve Federasyon Protokol İmzalama Töreni'' sadece bölgemizde değil tüm dünyada büyük yankı uyandıracak. Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr Murat Durak, Ukrayna Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Andriy Konechenkov, Bulgaristan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Orlin Kalev ile Gürcistan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Tornike Bakhtrudize imza atacak. Bu tören ile Türkiye, bölgesinde Denizüstü Rüzgar Enerjisi alanında da önemli bir güç daha kazanmış olacak.

Marentech Expo'nun ikinci gün gerçekleştrilecek oturumunda ise ''Karaüstü ve Denizüstü RES: Mevcut Durum ve Gelecek Tahminleri'' konuşulacak. Mofderatörlüğünü Yunanistan Rüzgar Enerjisi Derneği CEO'su Panagiotis Papastamatiou'un yapacağı oturumda, Ukrayna Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Andriy Konechenkov, Bulgaristan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Orlin Kalev, Gürcistan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Tornike Bakhtrudize, Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Dr Murat Durak, Norveç Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Yön. Kurl. Üyesi Frank Emil Moen, Azerbaijan Yenilenebilir Enerji Ajansı Başkanı Sahib Khalilov ile Kazak Yeşil Enerji Derneği Başkanı Ainur Saspanova konuşmalarıyla sektördeki son gelişmeler ışığında geleceğe yönelik yeni ufuklar açacak.

MARENTECH İLE SEKTÖR YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANACAK

Türkiye’nin ve bölgenin deniz üstü enerji sektörüne ev sahipliği yapacak Marentech Expo'da, rüzgar türbin tedarikçileri, türbin temel tedarikçileri, güneş panelleri, dalga enerji ekipman tedarikçileri, akıntı, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik firmaları, deniz nakliyat firmaları, tersaneler, marina ekipman firmaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinden 300'ün üzerinde üretici firma, doğru alıcı ve yatırımcısı ile bir araya gelecek.

Marentech Expo'da enerji sektörü profesyonelleri, denizcilik sektörü profesyonelleri, kamu kurumları, enerji yatırımcı firmaları, türbin firmaları, tersaneler, deniz taşımacılığı firmaları, ölçüm ve mühendislik şirketleri, üniversiteler, basın ve medya, dernek ve federasyonların ziyaretiyle gerçekleşecek Marentech Expo’da katılımcılar, iş ağını ve ihracat ivmelerini arttırırken; ziyaretçiler de son teknoloji ürünlerle buluşma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Özel Alım Heyetleri ve B2B programı, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden profesyonel yatırımcı ve alıcılar, deniz üstü enerji pazarındaki en yenilikçi ürün ve teknolojilerinin sergilendiği Marentech Expo ile birlikte ticaret ve yatırım hacmini genişletme şansı kazanacak.

Marentech Expo, 24 ülkeden 20 binin üzerinde yerli ve yabancı firmayı ağırlamasının yanı sıra, özel yatırımcılarına ve önde gelen üretici firmalarına sağladığı B2B toplantıları ile uluslararası iş ağını oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu da sağlayacak.

Fuar, ziyaretçilerine ve katılımcılarına eşsiz bir ticaret ve yatırımcı ağı sunmasının yanı sıra sektöre vizyon kazandıran konferans programı ile dünya enerji pazarının son gelişmelerini ve yenilikçi ürünlerini keşfetme fırsatı sunuyor olacak. Enerji sektörünün inovatif çözümleri ve teknoloji trendleri Marentech konferansında belirlenecek.

Konferansın ana başlıkları ise şunlar olacak. Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi, Ülkelerin Deniz Üstü Enerji Mevzuatı, Yüzer Temelli Deniz üstü Rüzgâr Elektrik Santralleri, Yüzer Güneş Elektrik Santralları, Dalga Enerjisi, Akıntı Enerjisi, Hidrojen Enerjisi, Sanayi ve Üretim.

TÜRKİYE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİNDE AVANTAJLI

GWEC Küresel Rüzgar Raporu 2022’ye göre, Türkiye, Azerbaycan, Avustralya ve Sri Lanka ile birlikte en yüksek deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, 2030’a kadar 20 GW rüzgar kurulu gücünü elektrik sistemine dahil etmeyi planlıyor. Türkiye’nin karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü 11 GW seviyesinde. Deniz üstü rüzgar enerjisi santralına sahip olmayan ülkenin bu alandaki potansiyeli ise 70 GW olarak hesaplanıyor.

Türkiye'de 10 yıl içerisinde öngörülen enerji sektörünün büyük potansiyeline paralel olarak, 2035 yılına kadar 4 adet 500 MW DRES kurulumu ile yaklaşık 12 milyar Euro hacminde pazar oluşması bekleniyor ve bu Marectech Expo'yu daha da önemli kılıyor. Ayrıca yüzer GES'ler başta olmak üzere diğer deniz üstü enerji kaynaklarının da gelişeceği görülüyor. Sektörün tek buluşma noktası olacak Marentech Expo-Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı, Türkiye deniz üstü enerji sektörünün ticaret hacmine büyük katkı ve ivme sağlayacak.