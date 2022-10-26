Denizcilik Sektörü Cryptom BOSPHORUS BOAT SHOW’da Buluşacak

Türkiye’nin deniz üzerinde düzenlenen tek tekne fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ 11 Kasım’da MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20 Kasım’a kadar devam edecek fuarda 150.000 m2 büyüklüğünde alanda, 350’den fazla tekne, 150’ nin üzerinde firmanın 500’den fazla markasıyla katılacağı fuara 50.000’ den fazla ziyaretçi bekleniyor.

SEKTÖR TEK ÇATI ALTINDA

11-20 Kasım 2022 tarihlerinde organize edilecek olan “BOSPHORUS BOAT SHOW” Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde deniz üzerinde gerçekleştirilecektir. YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık, Sektörü YATED – Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’ nin markası “Bosphorus Boat Show” ile Dernek çatısı altında bir araya getirmiştir. Türkiye’ de bugüne kadar yapılmış en büyük Deniz fuarı olmaya hazırlanan Cryptom Bosphorus Boat Show, yüzlerce markayı bir araya getiriyor.

Denizcilik sektörü 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te tek çatı altında bir araya geliyor. ED Fuarcılık tarafından organize edilen ve YATED tarafından desteklenen ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda 350’den fazla tekne görücüye çıkacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile düzenlenen fuarda 150’nin üzerinde firma, 500’den fazla marka yer alacak. Avrupa’da düzenlenen uluslararası fuarların ardından düzenlenen ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’a 50.000’ den fazla ziyaretçi beklenirken, fuarda motoryat, yelkenli, katamaran, spor boat, megayat, sürat teknesi, bot, motor tekne ekipman ve aksesuarları, deniz bisikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergilenecek.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLER BU FUARDA

2023 model teknelerin de görücüye çıkacağı fuarda, dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modelleri tekne severlerin beğenisine sunulacak. Tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de gösterileceği fuarda, her ihtiyaca göre tekneler, ekipmanlar ve aksesuarlar bulunabilecek. Türkiye’nin deniz üzerinde düzenlenen tek ve en büyük tekne fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ ile MarinTurk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi için yeniden ‘Boat Show’un’ merkezi olacak.

İSTANBUL’DA DÜZENLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Pendik’teki MarinTurk İstanbul City Port’ta ‘Cryptom Bosphorus Boat Show adıyla ilk kez düzenlenecek fuarın denizcilik sektörü açısında büyük önem taşıdığını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortakları “Dünyada son yıllarda pandemi ile birlikte tekne ve yatlara olan ilgi katlandı. İzole bir hayatı tercih edenler tekne ve yat almak için harekete geçti. Bu durum dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi, Türkiye’de de yaşandı. Yerli-yabancı birçok tekne ve yat üreticisi, tekne-yatların teslimi için 2-3 yıl sonrasına gün vermeye başladı. Böyle bir dönemde İstanbul’da deniz üzerinde bir fuar düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı markaların son model teknelerinin İstanbul’da görücüye çıkması, 50 binden fazla ziyaretçinin gelecek olması tekne ve yat firmalarını cezbediyor.” dedi.

TEKNE BOYLARI BÜYÜYOR

Fuarda milyonlarca liralık tekne satışlarının gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortakları sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekne ve yatların yapımı uzun süreler alabiliyor. Üreticiler, yaptıkları bu anlaşmalarla planlarını yapıyor. İstanbul’un böyle büyük bir organizasyonla dünya fuar takviminde yer alması ve organizasyonun deniz üstünde yapılması yabancı alıcıların da ilgisini çekiyor. Fuarda her ihtiyaca uygun tekneler de sergilenecek. Türkiye’de denize ve denizciliğe olan artan ilgi sonrasında küçük boyutlu tekneleri alan denizseverler, pandemi etkisiyle teknelerinde daha fazla zaman geçirdikçe, katamaran, motoryat ve yelkenli için de biraz daha büyük boylara yönelmeye başladı.

CRYPTOM BOSHORUS BOAT SHOW DİJİTALLEŞİYOR

Bu yıl ilk defa yapılacak olan Cryptom Bosphorus Boat Show Dünyada ilk defa dijital olarak fuar ile aynı anda alanda ziyaret edilebilecek. Fuara katılan tüm firmaların sergileyeceği ürünler, ürünlerin detayları uygulama üzerinden görülebilecek ve fuar 20.Kasım’ da bittikten sonra da 31.Aralık tarihine kadar katılımcı ve ziyaretçiler uygulama üzerinden haberleşip ürünleri görüntüleyebilecekler. Fuar alanının genel planı, sponsorlar, ve fuar alanına kolay ulaşım da aynı zamanda fuar uygulamasından görülebilecektir.