Türk Loydu Teknik Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantı, kural geliştirme sürecine ilişkin bilgilendirme sunumuyla başladı. Ardından, uluslararası kurallarda meydana gelen güncel değişiklikler ile Türk Loydu tarafından geliştirilen Kaldırma Donanımları kuralları, ilgili uluslararası düzenlemelerle birlikte sektör paydaşlarının görüş ve değerlendirmelerine sunuldu.

Toplantı kapsamında ayrıca, Sahilden Güç Besleme (Shore Power Supply) ve Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing) konularında hazırlanan kılavuz dokümanlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türk Loydu yetkilileri, toplantıya katılım sağlayarak görüş ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, sektörle iş birliği içerisinde kural ve standart geliştirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vira Haber