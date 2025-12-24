Adem Şimşek: “Aliağa Limanları, Türkiye Ekonomisinin Gücünü Yansıtıyor”

Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında düzenlenen toplantıya; İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Görgün, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Keçeli, Meclis Üyeleri Burak Atasoy ,Teoman Mustafa Akyol ile Eğitim Müdürü Bahadır Küçük, Şimşekler Gemi Söküm Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Meclis Üyesi Orbay Şimşek ile şube meclis üyeleri katıldı.

Aralık ayı meclis toplantısının gündeminde; oda faaliyetlerinin değerlendirilmesi, Aliağa limanlarına ilişkin istatistiklerin ele alınması ve bölgenin ekonomik performansı yer aldı. Geçen aya ait toplantı zabıtlarının onaylanması ve Ekim ayı mizanının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, meclis toplantısı aralık ayı faaliyet raporunun sunumu ile devam etti.

Sapanca Toplantılarında Denizcilik Sektörünün Geleceği Değerlendirildi

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 28–29 Kasım 2025 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen 7. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ve Kasım Ayı Meclis Toplantısı kapsamında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, şube yönetimiyle birlikte katılım sağlanan ve devlet erkânının da yer aldığı bu toplantıların; denizcilik sektörünün mevcut sorunlarının dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ilgili mercilere aktarılması ve sektör–kamu diyaloğunun güçlendirilmesi açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Konuşmasında denizcilik eğitiminin stratejik önemine de dikkat çeken Şimşek, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nün kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katkı sunan İMEAK DTO Merkez Eğitim Komisyonu üyelerine teşekkür ederek, “Denizci Millet, Denizci Ülke, vizyonunun temel taşı olan eğitim camiasının bölge denizciliğine sunduğu katkılar büyük değer taşımaktadır.” dedi.

Aliağa limanları Türkiye’de üst sıralardaki yerini koruyor

Şimşek, 2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ilişkin değerlendirmesinde, Aliağa limanlarının Türkiye deniz ticaretindeki stratejik ve istikrarlı konumunu sürdürdüğünü vurguladı.

2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 5.701 olduğunu belirten Şimşek, geçen yıla oranla %2,40 artış yaşandığını ve Aliağa’nın, Kocaeli’nin ardından Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.

Ege Bölgesi gemi trafiğine de değinen Şimşek, aynı dönemde İzmir Limanı’na 1.221, Dikili Limanı’na 295 geminin uğrak yaptığını; Dikili Limanı’nda %68 artış yaşanırken, İzmir Limanı’nda %13,58 oranında düşüş gerçekleştiğini kaydetti.

Aliağa Elleçlemede liderliğini sürdürüyor

Yük elleçleme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 80 milyon 573 bin 424 ton net yük elleçlendiğini, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 77 milyon 992 bin 685 ton olduğunu ve %3,31’lik artışla Aliağa limanlarında net ton bazında liderliğin korunduğunu söyledi.

Son 20 yılda Aliağa limanlarında net ton elleçleme miktarının yaklaşık üç kat artarak 2024 yılında 85,5 milyon tona ulaştığını, pandemi sonrası dönemde ise yaklaşık %30’luk büyüme yaşandığını belirten Şimşek, bu artışın kapasite, operasyonel verimlilik ve lojistik altyapı açısından sürdürülebilir bir gelişimi ortaya koyduğunu ifade etti.

Aynı dönemde 32 milyon 938 bin 440 ton yükleme gerçekleştirildiğini aktaran Şimşek, bu alanda %4,45’lik artışla Aliağa’nın lider konumda bulunduğunu dile getirdi.

Şimşek, 2025 yılı ilk 11 ayında 47 milyon 634 bin 984 ton boşaltma yapıldığını, bunun geçen yıla göre %2,53 artış anlamına geldiğini ve Aliağa’nın Türkiye genelinde en çok boşaltma elleçlemesi yapan ikinci liman konumunda bulunduğunu söyledi.

2025 yılının ilk 11 ayında Aliağa limanlarında 1 milyon 577 bin 208 TEU konteyner elleçlendiğini belirten Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre %19,43’lük bir azalış yaşanmasına rağmen Aliağa’nın Türkiye genelinde 5. sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.

Toplam gross ton bazında ise 106 milyon 234 bin 292 ton elleçleme yapıldığını ve Aliağa’nın groston elleçlemede Kocaeli’nin ardından ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

“Gümrük Verileri Aliağa’nın Stratejik Gücünü Ortaya Koyuyor”

Gümrüklere göre ihracat rakamlarını da değerlendiren Şimşek, Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde ihracat hacmi bakımından ikinci en büyük gümrük noktası olma konumunu istikrarlı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

İhracatta Beş Yılda %74’lük Büyüme

Adem Şimşek, Aliağa’nın 2020 yılında 12,6 milyar dolar olan ihracat hacminin, 2025 yıl sonu tahminiyle 22 milyar dolar seviyesine çıkarılarak beş yılda yaklaşık %74 oranında bir büyüme yakalamayı hedeflemektedir. Şimşek, 2025 tahmini olan bu rakam bölgenin sadece mevcut kapasiteyi korumakla kalmayıp küresel ticarette yaşanan tüm zorluklara rağmen Aliağa’nın güçlü ve dirençli yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

İthalat–İhracat Dengesi Güçlü Endüstriyel Yapıyı Yansıtıyor

2024 verilerine göre, Aliağa limanlarında 34,2 milyon ton ihracat ve 51,2 milyon ton ithalat gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, bu tablonun Aliağa’nın ham maddeyi alıp işleyen, katma değerli ürüne dönüştüren güçlü ve entegre bir endüstriyel ekosistem olduğunu açıkça gösterdiğini ifade etti.

“Net İhracat Merkezi Aliağa”

Şimşek, Aliağa’nın Türkiye’nin toplam ihracatında %8 bandında istikrarlı ve stratejik bir paya sahip olduğunu belirterek, 2025 yıl sonu tahminlerine göre Türkiye genel ihracatının 269 milyar doları aşmasının beklendiğini, Aliağa’nın payının ise %8,2 seviyesinde (22 milyar dolar) sabit kalacağının öngörüldüğünü söyledi.

Şimşek ayrıca, 2025 yılında Türkiye genel ithalatının 358 milyar doları aşmasının beklendiğini, Aliağa’nın ithalattaki payının ise %3,8 (13,7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, bu verilerin Aliağa’nın ithal ettiğinden çok daha fazlasını ihraç eden, dış ticaret fazlası veren ve Türkiye’nin cari açığına pozitif katkı sağlayan net bir ihracat merkezi olduğunu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gemi Sökümündeki Son Gelişmeler ve Eğitim Komisyonu Çalışmaları Ele Alındı

Adem Şimşek’in konuşmasının ardından gemi söküm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşekler Gemi Söküm Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Meclis Üyesi Orbay Şimşek, son iki yıldır gemi adedi ve LDT bazında düşüş gösteren sektörün bu yılı daha olumlu bir tabloyla kapatmasının beklendiğini belirtti.

Meclis toplantısında söz alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Meclis Üyesi, aynı zamanda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, Başkan Tamer Kıran’ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı ve bu dönemde meclis üyesi seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yönetim kurulunun ve başkanın desteğiyle “Ayak basmadık denizcilik okulu bırakmamak” mottosuyla yola çıktıklarını belirten Akyol, son üç yıl içinde ziyaret edilen denizcilik okulu sayısının 60’a ulaştığını ifade ederek, okulların sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Akyol, yönetim kurulunun verdiği güçlü desteğin çalışmalarına büyük katkı sunduğunu belirterek, ziyaret edilen tüm şubelere teşekkür etti ve katılımcıların yeni yılını kutladı.

Başkan Şimşek’ten Yeni Yıl Mesajı

Toplantının sonunda yeni yıl mesajı da paylaşan Şimşek, “2025 yılını geride bırakırken, ülkemizin büyümesine ve denizcilik sektörünün gelişimine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla sektörümüz ve bölgemiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm sektör paydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve başarı dolu bir yıl diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak:ozgursesgazetesi.com