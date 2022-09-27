Teos Marina, Southampton Uluslararası Tekne Fuarı’nda

Marina sektöründeki yenilikçi ve kaliteli hizmetleriyle adından söz ettiren, deniz turizminin önde gelen marinalarından Teos Marina, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında İngiltere’de Southampton, Mayflower Park'ta düzenlenen Southampton Uluslararası Tekne Fuarı'nda göz doldurdu. TYHA’nın (The Yacht Harbour Association) “Which Marina?” (Hangi Marina?) isimli stantlarında yer alan Teos Marina, Türkiye’den Southampton International Boat Show’a katılım gösteren tek firma oldu.

Gösteri, eğlence ve denizcilik endüstrisinin sunduğu her şeyi içeren fuarda paddleboard'lardan süper yatlara ve marinalara kadar, su içinde, üzerinde veya çevresinde hayatın tadını çıkarmak için ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetler deniz severlerin beğenisine sunuldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen yatçıların uzun kuyruklar oluşturduğu fuarda yöneticisi olduğu Teos Marina’yı temsilen fuara katılan Teos Marina Genel Müdürü Faruk GÜNLÜ, Türkiye’ye dönüşünde fuar boyunca Teos Marina’ya olan ilgiden oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. “Ülkeme büyük bir gururla döndüm. Türkiye'den Southampton Boat Show'a katılan tek firma olan Teos Marina'nın genel müdürü olarak 10 günlük fuar boyunca ülkemizin ve bölgemizin güzelliklerini anlattım. Elbette öncelikle konforlu ve kaliteli marina hizmetlerimizi yabancı yat sahiplerine aktardım. Ancak bunların yanı sıra kıyı kentlerimizdeki oteller, yat charter şirketleri, dalış okulları, seyir noktaları, yemeklerimiz, misafirperverliğimiz ve daha birçok konuda da geniş bilgi verdim. 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nden fiilen ayrılan İngilizler için Avrupa artık bir serbest dolaşım bölgesi değil. Buna bağlı olarak çok sayıda İngiliz yatçı dümenini Türkiye’ye çevirmiş durumda ve onların kıyılarımıza olan ilgisini görmek mutluluk vericiydi.” dedi.

Mavinin her tonundan nasiplenmiş koyları, tertemiz havası, köklü tarihi, organik lezzetleri ve vadettiği eğlenceli yaşamla özellikle son yıllarda tüm Türkiye’nin gözbebeği haline gelen İzmir’in yanı başındaki Sığacık’ta bulunan Teos Marina, gelecek yurt içi ve yurt dışı fuarlarda da Türk marina sektörünü temsil etmeyi sürdürecek.