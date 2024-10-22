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Naci Alkoç Eğitim Vakfı’ndan Öğrencilere Burs İmkanı

Naci Alkoç Eğitim Vakfı’ndan Öğrencilere Burs İmkanı

Türk denizciliğinin gelişmesi adına önemli katkılar sağlayan Alkoç Grup ve eğitim alanında pek çok projeye imza atan Naci Alkoç Denizcilik ve Eğitim Vakfı eğitim alanında katkılarını sürdürmeye devam ediyor.

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Alkoç Grup tarafından kurulan Naci Alkoç Denizcilik ve Eğitim Vakfı özellikle eğitim alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Vakıf tarafından Ekol Denizcilik Akademi’ye yeni dönem öğrencileri için burs imkanı sağlandı. Vakıftan yapılan açıklamada gelişime açık genç denizcilerin güçlü yanlarını fark etmelerine ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı ve destek olmayı amaçladıkları belirtildi.

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