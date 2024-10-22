Aliağa Limanı’nda Gemi Giriş-Çıkışlarında Usulsüzlük İddiası: 32 Gözaltı

Şüphelilere yönelik şikayetlerin ardından Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli olarak Mardin, Manisa ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Aliağa Limanı’nda görev yapan bazı memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Aliağa KOM Büro Amirliği’ne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Vira Haber