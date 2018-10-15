Sualtı dünyası tüm güzellikleriyle görüntülendi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen “Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 62 sualtı görüntüleme sanatçısı yarıştı. Bodrum açıklarındaki farklı noktalara dalan sualtı görüntüleme sanatçıları, birbirinden güzel karelere imza attılar.

Şampiyonluğu getirecek ve milli takımda Türkiye’yi temsil edecek kareyi yakalamak için iki gün boyunca sualtında fotoğraf ve videolar çeken yarışmacıların heyecanı ödül töreninde hat safhaya çıktı. Bir otelde düzenlenen ödül törenine, TSSF AS Başkanı Şamil Aktaş, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, TSSF Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

Fotoğraf kategorisinde balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde çalışan yarışmacılar ayrıca video kategorisinde de mücadele ettiler. Jürinin bir hayli zorlandığı yarışmada video kategorisinde Turgay Ali Şanlı birinci olurken, fotoğraf kategorisinde genel toplamda ise Taner Atılgan birinci oldu.

Tören sonunda bir açıklama yapan TSSF AS Başkanı Şamil Aktaş, “Gerçekten iki gün kıyasıya yarıştı sporcularımız, aynı zamanda sanatçımız tabii bunlar. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Su mükemmeldi, canlılık mükemmeldi. Hakikaten Türkiye’de herhalde en büyük canlılık, sualtı canlılığı, en büyük temizlik yine Bodrum bölgemizde. O yüzden bizde çok memnunuz. Elde ettikleri sporcuların ürettikleri ürünlerde birbirinden güzeldi, o yüzden çok memnunuz” dedi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, “Spor turizmi adı bugün gerçekten farklı bir ambiyansı hep beraber yaşadık. Bodrum, ilimiz genelinde önemli bir destinasyon. Bu destinasyon içerisinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun önemli bir organizasyonunu hep beraber icra ettik. Dolayısıyla sporcularımız aynı zamanda sanatçı ruhlu olduklarından dolayı Bodrum’un güzelliklerini de bu vesile ile gün yüzüne çıkardılar. Dolayısıyla ülkemizin tanıtımına ayrı bir boyut, ayrı bir heyecan kattılar” dedi.

Vira Haber