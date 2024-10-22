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Tunceli'de Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Tunceli'de Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Şiddetli fırtına nedeniyle durdurulan Elazığ-Çemişgezek arasındaki feribot seferleri, rüzgarın hafiflemesiyle yeniden başladı.

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Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına, kara ve deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durduruldu.
Ulaşımda mağdur olan vatandaşlar bu süre zarfında Pertek güzergahını kullanırken rüzgarın hafiflemesiyle Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri yeniden başladı.

Vira Haber 


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