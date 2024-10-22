Datça’da Atıksu Borusu Patladı, Denizin Rengi Değişti

Datça Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan Atıksu Terfi İstasyonu’nda meydana gelen atık su borusu patladı. Patlayan borudan akan atık sular denize ulaşırken denizin rengi değişti. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye MUSKİ ekipleri sevk edildi. Etrafı saran kötü kokudan vatandaşlar rahatsız olurken, ekipler yaptıkları çalışma ile patlağı tamir etti.

Vira Haber