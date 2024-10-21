Gulf Marine ve GEO Marine Trade, Deniz Yağları Yenilikleri Üzerine Seminer Düzenledi

Seminerde deniz yağları sektöründeki en son gelişmeler ve yenilikler ele alındı. Hilton Kozyatağı’nda gerçekleştirilen etkinlik, denizcilik sektöründeki katılımcılara düşünce liderleri ve profesyonellerle anlamlı tartışmalara katılma fırsatı sundu. Gulf Marine Satış Direktörü Jackson Davis, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Satış Müdürü Amit Singh ve Teknik Müdür Vladimir Shnurkov, Gulf Marine’in en son ürünlerini ve şirketin deniz yağları pazarının geleceğini şekillendirmedeki rolünü tanıtan sunumlar yaptı.

GEO Marine’in kurucu ortağı Özgecan Albayrak, seminerin açılışını GEO Marine’in iki yıl önceki kuruluşundan bu yana ilham verici yolculuğunu paylaşarak yaptı. Gulf Marine ile olan güven ve iş ortaklığı için minnettarlığını ifade eden Albayrak, her iki şirketin de yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma konusundaki ortak taahhüdünü vurguladı.

“İleriye dönük olarak, hedefimiz iş ortaklarımıza sunduğumuz değeri sürekli artırmaktır,” diyen Albayrak, “Bu seminer sadece Gulf Marine’in sunduğu yenilikleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda iş ortaklarımızın geri bildirimlerini dinlemek ve denizcilik sektörünün gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl iş birliği yapabileceğimizi keşfetmek adına değerli bir fırsat sunuyor.”

Etkinlikte, Gulf Marine’in operasyonel esnekliği, müşteri odaklı yaklaşımı ve teknik uzmanlığı vurgulandı ve şirketin dünya genelinde 1.000’den fazla limanda hizmet verebilme kapasitesi sergilendi. Katılımcılar, Gulf Marine’in yenilikçi çözümlerinin müşterilere operasyonel maliyetleri düşürme, uyumluluğu sağlama ve denizcilik operasyonlarında verimliliği artırma konusunda nasıl yardımcı olduğunu öğrenme fırsatı buldular.

GEO Marine, sadece bir yıl içinde 30’dan fazla müşteriye ulaşarak ve 100’den fazla gemiye hizmet vererek önemli başarılara imza attı. Ayrıca 50’den fazla farklı limanda teslimat gerçekleştirdi ve sektörde güçlü ilişkiler kurduğunu gösterdi.

Katılımcılar ayrıca, Gulf Marine’in liderlik ekibiyle bir soru-cevap oturumuna katılarak sektördeki trendler hakkında görüş alışverişinde bulundular ve ortaya çıkan zorluklarla başa çıkma stratejilerini tartıştılar. Seminer, GEO Marine’in kurucu ortağı ve Satış Müdürü Nail Kozlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erdi. Ardından Speedcity alanında düzenlenen sosyal akşam yemeği ve F1 & MotoGP simülasyon deneyimleri ile katılımcılara daha fazla ağ kurma fırsatı sunuldu.

Bu başarılı seminer, Gulf Marine ve GEO Marine arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra deniz yağları sektöründe sürdürülebilir yeniliği teşvik etme taahhütlerini pekiştirdi.



Vira Haber