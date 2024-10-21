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6 Liman Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı

6 Liman Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Değişen 6 Limanın yeni başkanları şu şekilde;

  • Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat 
  • Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz,
  • İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu,
  • Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu,
  • Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca,
  • Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk'un atanmaları gerçekleştirildi

 

Vira Haber 

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