6 Liman Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı
Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Değişen 6 Limanın yeni başkanları şu şekilde;
- Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat
- Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz,
- İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu,
- Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu,
- Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca,
- Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk'un atanmaları gerçekleştirildi
Vira Haber
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Etiketler : Liman, Başkan, Resmi Gazete
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