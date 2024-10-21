6 Liman Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Değişen 6 Limanın yeni başkanları şu şekilde;

Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat

Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz,

İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu,

Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu,

Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca,

Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk'un atanmaları gerçekleştirildi

Vira Haber