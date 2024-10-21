Alkoç Grup İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne Yaşam Konteyneri Hediye Etti

Denizcilik sektörünün sosyal sorumluluk ve yardım konularında önde gelen firmalarından olan Alkoç Grup ve Naci Alkoç Denizcilik Vakfı, İTÜ Denizcilik Fakültesi müzik kulübünün çalışmaları için daha önce bir Tiny House bağışlamıştı. Alkoç Grup bu kez de İTÜ Denizcilik Fakültesi Teknofest Takımı’na daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına bir yaşam konteyneri hediye etti.

Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Alkoç, “Daha önce de İTÜ Denizcilik Fakültesi Yelken Kulübü’ne kullanmaları için belirli bir süre motor yat tedarik ettiklerini belirtti. Burak Alkoç; hem Alkoç Grup, hem de Naci Alkoç Denizcilik Vakfı olarak denizciliğin gelişmesi adına üniversitelerle yakın iş birliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

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