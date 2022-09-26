Yalıkavak Marina Yeniden 1 Numara!

Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası olarak Türkiye'yi uluslararası arenada gururla tanıtmaya devam edecek olmanın kıvancını ve onurunu taşıyan Yalıkavak Marina, tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu aldı.

Yalıkavak Marina, Marina Direktörü Deniz Akaltan, “Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından 5 Altın Çıpa ve Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina olarak dünya çapında kazandığımız başarıları 2022 Yılının Süper Yat Marinası olarak taçlandırdık. Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası Yalıkavak Marina olarak her zaman bir numaralı marina olmamızı sağlayan tüm dostlarımızın bize olan bağlılıklarına ve güvenlerine minnettarız. Dünyanın en seçkin marina hizmetlerini sunmaktan gurur duyduğumuz vatanımıza ve bize oyları ile bu en yüksek takdiri sunan halkımıza gönülden şükranlarımızı sunuyoruz.

Global yatçılık ve denizcilik sektörünün lideri Yalıkavak Marina tüm kriterleri en üst seviyede yerine getiren sayılı marinalardan biridir. Bu oylama, verdiğiniz hizmet kalitesinin yüksek standartlarının ve müşteri memnuniyetinin misafirleriniz tarafından da yeniden onaylandığını gösterir. Bizi bu ödüle, yaşadığımız olağanüstü uzun bir pandemik sürece rağmen marinamızı ziyaret eden misafirlerimizin verdiği oylar ve bize olan güvenleri taşıdı. Bu yüzden bizler için çok değerli ve önemli. Yaptığımız yatırımların ve gösterdiğimiz çabanın misafirlerimiz tarafından takdir edilmesi dünyanın en büyük ödülü. Misafirlerimize en iyi marina deneyimini yaşatmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.” dedi.