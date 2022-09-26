ISTSHIP-22 Dünya Denizcilerini Buluşturdu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Denizcilik Konferansı ve Gala Yemeği (ISTSHIP-22) İstanbul Divan Kuruçeşme’de yaklaşık 750 kişinin katıldığı görkemli bir organizasyonla yapıldı.

İstanbul Divan Kuruçeşme’de yapılan organizasyona; INTERCARGO Başkanı ve Yunan Armatörler Birliği Temsilcisi Dimitris J. Fafalios, Yunan Koster Armatörleri Derneği Başkanı Charalampos Simantonis, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Alman Armatörler Birliği Başkanı Gaby Bornheim, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yönetim kurulu üyeleri, Marsilya Fos Denizcilik Birliği Başkanı M. Alain Mistre, Yunan Koster Armatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nikolaos Liapis, Yunan Koster Armatörleri Derneği Denizcilik İşleri Danışmanı Andreas Syrigos, Lloyd's Register Maritime Dekarbonizasyon Merkezi Program Yöneticisi Charles Haskell, Piri Reis Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oral Erdoğan, Optima Shipping Pazar Analizi ve İstihbarat Başkanı Angelica Kemene, BIMCO Baş Analisti Niels Rasmussen ve YILPORT Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yüksel Yıldırım, TAB ve KOSDER üyeleri ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

MİSAFİR ÜLKE YUNANİSTAN’DAN ÇOK SAYIDA KATILIMCI VARDI

Bu seneki etkinliğin misafir ülkesi ise Yunanistan’dı. Bu nedenle Yunanistan’dan da çok sayıda misafir Türkiye’ye geldi. Açılış seremonisi KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel’in konuşması ile başladı. KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı konukları selamlayarak, onları İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Pınar Kalkavan Sesel, zaman ve mesafe tanımaksızın dünya denizciliğine yön veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, konferans konuşmacılarına ve ISTSHIP-22’ye katılan tüm misafirlere teşekkürlerini iletti.

Başta İMEAK Deniz Ticaret Odası olmak üzere ISTSHIP’in tüm sponsorlarına da desteklerinden ötürü teşekkür eden Kalkavan Sesel, “Bugün burada gördüğünüz her şey, bir yıl önce Yunan Koster Armatörler Derneği'nin dostane ziyareti ile başladı. Huzurlarınızda bir kez daha Yunan Koster Armatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Charalampos Simantonis'e, bizlere eşlik eden yönetim kuruluna ve bu organizasyonun parçası olan tüm yetkililere en derin sevgilerimi sunuyorum” dedi. Kalkavan Sesel şunları söyledi: “Bugün dünya denizcilik sektörünün merkezlerinden biri olan İstanbul'un yeni bir vizyon kazanmasına tanıklık edeceğiz. ISTHIP2022 organizasyonu ile denizcilik sektörümüzü zenginleştirecek olan doğru rotaları bulmayı hedefliyoruz. Küresel deniz taşımacılığına görüşleri ile yön veren değerli uzmanların yardımıyla bunu başaracağız. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Düzenleyeceğimiz panellerde, küresel denizcilik taşımacılığının ortak paydalarını oluşturan konuları tartışarak; denizcilik sektörünün bugününü ve geleceğini şekillendirecek görüş ve önerileri ortaya koyacağız. Çünkü dünyanın neresinde olursak olalım, hepimiz aynı gemideyiz. Rotalarımız farklı olsa da hep bir aradayız”.

PINAR KALKAVAN SESEL: DOĞRU ROTALARI BULMAYI HEDEFLİYORUZ

Dünya denizciliğinin önemli merkezlerinden birisi olan İstanbul’da yeni ve güzel bir hikâyenin başlangıcına hep birlikte şahitlik edildiğini vurgulayan Pınar Kalkavan Sesel; “ISTSHIP-22 ile küresel deniz taşımacılığında söz sahibi değerli uzmanların aracılığıyla bu yıl ve gelecek yıllarda olacağı gibi denizciliğimizin değerine değer katacak yeni ve doğru rotaları bulmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Pınar Kalkavan Sesel konuşmasının sonunda Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç’e ve yönetim kurulu üyelerine büyük bir sektörel dayanışma örneği göstererek ortaya koydukları birliktelik için teşekkür etti.

CİHAN ERGENÇ: BU KONFERANS, TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Organizasyona ev sahipliği yapan diğer kurum olan Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç de, açılış seremonisinde bir konuşma yaptı. Cihan Ergenç; “Yunan Armatörler Birliği'ne teşekkür etmek istiyorum. Komşu ülkemiz, Yunanistan ile birçok ortak paydamız var. Dünya denizciliğinde önemli noktalara değineceğimiz bu konferans, tarihi bir dönüm noktası olacak. COVID-19'un etkilerinin son derece azaldığı bugünlerde uluslararası bir organizasyon düzenlemenin çok büyük gururunu yaşıyoruz. Yapmak istediğimiz tek şey, burada bulunan insanları sektörel anlamda aynı çatı altında toplamaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum” dedi. KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve yönetim kurulu üyelerine iş birlikleri için teşekkür eden Ergenç ayrıca; ISTSHIP’in mimarlarından olan başta İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a, yönetim kurulu üyelerine ve etkinliğin tüm sponsorlarına desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi ve organizasyon resmi olarak başladı. Keynote bölümünde; The Maritime Lectures Direktörü Martin Stopford, “Denizcilik Ekonomisi ve Denizciliğe Fütüristik Yaklaşım” başlıklı bir sunum yaptı.

Martin Stopford’un sunumundan sonra birinci oturuma geçildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Danışmanı Mustafa İnsel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Düzeyde Karbonsuzlaştırma İkilemini Tüm Düzenlemeler Üzerinde Tartışma’ başlıklı oturumda; HSSA Yönetim Kurulu Üyesi Nikolaos Liapis, HSSA Denizcilik İşleri Danışmanı Andreas Syrigos ve Lloyd's Register Maritime Dekarbonizasyon Merkezi Program Yöneticisi Charles Haskell panelist olarak söz aldı.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın moderatörlüğünde yapılan ‘Denizcilik Piyasalarında ve Denizcilik Ekonomisinde Geleceği Yönelik Beklentiler’ başlıklı ikinci oturuma ise, Optima Shipping Pazar Analizi ve İstihbarat Başkanı Angelica Kemene, Banchero Costa Araştırma Müdürü Enrico Paglia ile BIMCO Denizcilik Baş Analisti Niels Rasmussen konuşmalarını gerçekleştirdi.

'Serbest Kürsü' olarak yapılan üçüncü ve son oturumun moderatörlüğünü ise, Türk Armatörler Birliği Başdanışmanı Harun Şişmanyazıcı yaptı. Dünya denizcilik endüstrisine ilişkin ön plana çıkan konuların ele alındığı oturumda; YILPORT Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yüksel Yıldırım ve INTERCARGO Başkanı ve Yunanistan Armatörler Birliği Temsilcisi Dimitris J. Fafalios panelist olarak yer aldı.

KOKTEYL VE GALA YEMEĞİNE İLGİ BÜYÜKTÜ

Oturumların sona ermesiyle birlikte organizasyon, kokteyl ve gala yemeği ile devam etti. Görkemli gala yemeğinde; İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TAB Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sese, INTERCARGO Başkanı ve Yunan Armatörler Birliği Temsilcisi Dimitris J. Fafalios, Yunan Koster Armatörleri Derneği Başkanı Charalampos Simantonis kapanış konuşmalarını yaptılar. Organizasyonda basına da özel bir yer ayrılmıştı. Gece, sanatçı performanslarının ardından son buldu.

Vira Haber / ÖZEL